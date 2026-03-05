16χρονη Λόρα: Παραμένει στη δομή φιλοξενίας στη Γερμανία, αρνείται επαφή με την οικογένεια

Μία εβδομάδα μετά τον εντοπισμό της στο Βερολίνο, η 16χρονη Λόρα, η οποία είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου 2026, παραμένει στη δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια δεν επιθυμεί προς το παρόν καμία επαφή με τους γονείς της.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ούτε ο πατέρας της Λόρας μπόρεσε να συνομιλήσει με την κόρη του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι η κοπέλα είναι καλά στην υγεία της, η οικογένεια συνεχίζει να βιώνει αβεβαιότητα και ένταση λόγω της στάσης της.

Η Λόρα αρνείται να συναντήσει τόσο τον πατέρα όσο και τη μητέρα της, η οποία παρέμενε στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο της Πάτρας. Ακόμη και η πρόταση για συνάντηση με τον πατέρα παρουσία κοινωνικού λειτουργού δεν έγινε δεκτή από την ίδια.

Ο πατέρας της δηλώνει ότι δεν θέλει να ασκήσει πίεση και σκοπεύει να αφήσει την κόρη του να αποφασίσει μόνη της για την επαφή με την οικογένεια.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα, μετά από 1,5 μήνα αναζητήσεων, επικοινώνησε μόνη της με τις αρχές στη Γερμανία στις 26 Φεβρουαρίου και έκτοτε παραμένει στη δομή ανηλίκων στο Βερολίνο. Η περιπέτεια της οικογένειας συνεχίζεται, καθώς η κοπέλα φαίνεται να επιλέγει την ανεξαρτησία της πριν επανενωθεί με τους οικείους της.

