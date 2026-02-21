186 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο 90 και οδηγός μεθυσμένος: Συλλήψεις από την Τροχαία Θεσσαλονίκης

Δύο σοβαρές περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Τα ξημερώματα συνελήφθη 25χρονος οδηγός, ο οποίος κινούνταν στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Θέρμης, με ταχύτητα που έφτανε τα 186 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 41χρονου οδηγού στην περιοχή της Τούμπας, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι δύο διαδοχικές μετρήσεις αλκοτέστ κατέγραψαν τιμές 0,92 και 0,86 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, επίπεδα που υπερβαίνουν σημαντικά τα νόμιμα όρια.

Οι δύο οδηγοί οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται με στόχο τον περιορισμό των επικίνδυνων παραβάσεων στους δρόμους.

