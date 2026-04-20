1926-2026: Ενας αιώνας ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και ο σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Ιάσονας Κοτσώνης γράφει για τα γενέθλια του «Δικέφαλου» του Βορρά.

1926-2026: Ενας αιώνας ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ γίνεται.... 100χρονος
20 Απρ. 2026 11:01
Ηταν 20 Απριλίου του 1926 όταν Ελληνες πρόσφυγες που ήρθαν στην Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή δημιούργησαν τον ΠΑΟΚ. Εκατό χρόνια μετά ο «Δικέφαλος» του Βορρά μετράει επιτυχίες, χαρές και λύπες, στιγμές που γράψανε ιστορία κι ένα όραμα για ακόμη περισσότερα επιτεύγματα.
Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά ένας σύλλογος. Είναι μία ιδέα που διατηρείται ανεξίτηλη μέσα στα χρόνια. Είναι τα δάκρυα των προππαπούδων μας, είναι το χαμόγελο στις ιστορίες των παππούδων μας, είναι η τρέλα των πατεράδων μας, είναι ο πρώτος μας έρωτας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που αγκάλιασε έναν ξεριζωμένο λαό, είναι αυτός που στάθηκε, στέκεται και θα στέκεται ενάντια στο κατεστημένο και τους δυνατούς.
Οι φίλαθλοί του δεν ακολούθησαν την πεπατημένη. Δεν γίνανε ΠΑΟΚ για τους τίτλους και τις επιτυχίες. Γίνανε ΠΑΟΚ για το αγνό κι αληθινό ανεξήγητο με λέξεις συναίσθημα που σου βγάζει αυτός ο σύλλογος.
Για τα παιδιά που φύγανε για χάρη σου, για εκείνους που δεν είναι πια μαζί σου, για όλους εμάς που σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του σημαντικότερου πράγματος στην ζωή μας.
Μπιζίμ ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά!

1926-2026: Ενας αιώνας ΠΑΟΚ!

Ιάσονας Κοτσώνης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:35 Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο
13:25 Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»
13:20 Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού
13:16 Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης
13:02 «Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά
13:02 Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO
13:00 Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι
12:58 Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
12:56 Τραμπ σε Μουνίρ: Θα εξετάσω τις εισηγήσεις σου για τα Στενά του Ορμούζ
12:54 Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες
12:50 Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι
12:47 Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
12:42 Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον λογαριασμό με Face ID
12:41 Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο
12:36 Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
12:29 Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
12:29 Ισραήλ: Αποκαλύφθηκε ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους
12:21 Τουρισμός: Άλμα 70,7% στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2026
12:16 Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
