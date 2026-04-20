1926-2026: Ενας αιώνας ΠΑΟΚ!

Ηταν 20 Απριλίου του 1926 όταν Ελληνες πρόσφυγες που ήρθαν στην Θεσσαλονίκη από την Κωνσταντινούπολη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή δημιούργησαν τον ΠΑΟΚ. Εκατό χρόνια μετά ο «Δικέφαλος» του Βορρά μετράει επιτυχίες, χαρές και λύπες, στιγμές που γράψανε ιστορία κι ένα όραμα για ακόμη περισσότερα επιτεύγματα.

Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά ένας σύλλογος. Είναι μία ιδέα που διατηρείται ανεξίτηλη μέσα στα χρόνια. Είναι τα δάκρυα των προππαπούδων μας, είναι το χαμόγελο στις ιστορίες των παππούδων μας, είναι η τρέλα των πατεράδων μας, είναι ο πρώτος μας έρωτας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που αγκάλιασε έναν ξεριζωμένο λαό, είναι αυτός που στάθηκε, στέκεται και θα στέκεται ενάντια στο κατεστημένο και τους δυνατούς.

Οι φίλαθλοί του δεν ακολούθησαν την πεπατημένη. Δεν γίνανε ΠΑΟΚ για τους τίτλους και τις επιτυχίες. Γίνανε ΠΑΟΚ για το αγνό κι αληθινό ανεξήγητο με λέξεις συναίσθημα που σου βγάζει αυτός ο σύλλογος.

Για τα παιδιά που φύγανε για χάρη σου, για εκείνους που δεν είναι πια μαζί σου, για όλους εμάς που σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του σημαντικότερου πράγματος στην ζωή μας.

Μπιζίμ ΠΑΟΚ. Χρόνια πολλά!

Ιάσονας Κοτσώνης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



