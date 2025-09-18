19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!

Στο Αγρίνιο 19χρονη κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι οι γονείς της την ξυλοφόρτωσαν ενώ την είχαν κλειδώσει στο σπίτι, στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα η μητέρα της φέρεται να τη χτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι ενώ ο πατέρας της να της επιτέθηκε με πόδια και χέρια. Η κατάσταση, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έγινε ακόμα χειρότερη όταν ο πατέρας την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους που ώθησαν τους γονείς να ασκήσουν βία σε βάρος του ίδιου τους του παιδιού δεν έχουν γίνει γνωστοί. Ωστόσο, και οι δυο τους που είναι 49 ετών συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Τόσο το όπλο όσο και το κυνηγετικό όπλο κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς που ασχολήθηκαν με την υπόθεση.

Όπως ήταν φυσικό, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

