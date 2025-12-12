1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας: Νέος θεσμός πολιτιστικός

Αφιέρωμα στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη, παρουσία του ίδιου του λογοτέχνη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας: Νέος θεσμός πολιτιστικός
12 Δεκ. 2025 20:00
Pelop News

Η 1η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 2025 στο Μηχανουργείο – Πολυχώρο Πολιτισμού & Θέατρο Τέχνης, αποτελεί μια νέα, δυναμική πολιτιστική διοργάνωση για την πόλη. Το ηλεκτρονικό λογοτεχνικό περιοδικό Διαπολιτισμός και οι Εκδόσεις Διαπολιτισμός Πάτρας συνεχίζουν με αυτό τον τρόπο μια σημαντική παράδοση που ξεκίνησε το 2008 με τη Συνάντηση Πεζογράφων, μια πρωτοβουλία του ποιητή και μεταφραστή Γιάννη Η. Παππά. Εκείνη η προσπάθεια, η οποία τιμήθηκε και αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό, ανέδειξε τη σημασία της ζωντανής επικοινωνίας ανάμεσα σε συγγραφείς και αναγνώστες, καθώς και τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή.

Κατά τις προηγούμενες συναντήσεις είχαν τιμηθεί εξέχουσες μορφές των ελληνικών γραμμάτων, όπως ο Θανάσης Βαλτινός, η Ρέα Γαλανάκη, ο Μένης Κουμανταρέας, ο Βασίλης Βασιλικός και η Μάρω Δούκα, ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν παρουσιάσεις έργων, συζητήσεις και στρογγυλά τραπέζια με ποικίλη θεματολογία. Η φετινή διοργάνωση στηρίζεται σε αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη και επιδιώκει να την επεκτείνει, δίνοντας χώρο σε νέες μορφές έκφρασης και σε μια πιο πλατιά θεματική προσέγγιση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις νέων και καθιερωμένων συγγραφέων, αφιερώματα σε σημαντικούς δημιουργούς, λογοτεχνικούς διαλόγους και αναγνώσεις, αλλά και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη βαθιά σχέση λόγου και μουσικής. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συμμετοχή της νεότερης γενιάς: μαθητές, σχολεία και νεανικά μουσικά σύνολα δίνουν το δικό τους στίγμα, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά πάνω στη λογοτεχνική δημιουργία.

Με αυτή τη διοργάνωση, η Λογοτεχνική Συνάντηση Πάτρας φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας ζωντανός θεσμός, ένας ανοιχτός χώρος ανταλλαγής ιδεών και ανάδειξης της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, καλλιεργώντας την επαφή του κοινού με το βιβλίο και τους δημιουργούς του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ
23:21 «Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»
23:11 Αίγιο: Βάναυση επίθεση σε γιατρό στο νοσοκομείο της πόλης
22:55  Εκτοξεύτηκε η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας
22:45 Ελληνικές προσωπικότητες της Ναυτιλίας στο Top 100 της Lloyd’s List
22:35 Κολομβία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές που ελέγχουν ανακοίνωσαν αντάρτες του ELN
22:35 Πάτρα: Πήρε φωτιά ο καστανάς! ΦΩΤΟ
22:25 Πιερρακάκης: Τα συγχαρητήρια και οι αγκαλιές για την προεδρία του Eurogroup
22:15 Τέξας: Δολοφονικό αμόκ 15χρονου, τον χώρισε η φίλη του και σκότωσε τη μητέρα και τα αδέλφια της!
22:05 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
21:55 «Οι φασίστες δεν έχουν θέση στην Πάτρα, στα σχολεία και στις γειτονιές της»
21:44 Ξεκάθαρη η Ζουγανέλη, μπράβο της! «Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους»
21:35 Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ
21:29 Κακοκαιρία Byron: Χτύπησε τη Γάζα, τουλάχιστον 14 οι νεκροί, πολλά τα κατεστραμμένα σπίτια
21:17 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
21:08 Το Facebook είναι το μεγάλο ψηφιακό καφενείο των 7,3 εκατ. Ελλήνων!
20:58 Ευρωπαϊκή Ένωση: Παγώνει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για βοήθεια στην Ουκρανία
20:47 Πάτρα: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ενθουσιασμό και χαμόγελα ΦΩΤΟ
20:35 Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες
20:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, οι ρόλοι Χιλετζάκη και Λαμπράκη, οι κουμπαριές και οι παράνομες επιδοτήσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ