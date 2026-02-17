1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα: Ένας νέος θεσμός διαγενεακής συνεργασίας και καινοτομίας

Στις 5 και 6 Μαρτίου 2026, η Πάτρα θα φιλοξενήσει το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης στη Δυτική Ελλάδα, έναν νέο θεσμό που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την προαγωγή της υγείας, της ενεργούς συμμετοχής και του διαγενεακού διαλόγου. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Αγορά Αργύρη και διοργανώνεται από την Co2gether σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Εργαστήριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο Νοσηλευτικής Προσομοίωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και την Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (Ε.Γ.Γ.Ε.).

Το φεστιβάλ αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 1.000 πολίτες και φορείς από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας, επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, καθώς και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ειδικότερα, προβλέπεται η ενεργή συμμετοχή τουλάχιστον 700 ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως Αιγιαλείας, Πατρέων, Θέρμου, Ερυμάνθου και Ξηρομέρου, καθώς και περίπου 200 μαθητών από σχολεία της περιοχής.

Η γήρανση ως κοινωνική πρόκληση και ευκαιρία

Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δημογραφικές και κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής δημιουργεί νέες ανάγκες, αλλά και νέες δυνατότητες για την κοινωνία. Η σύγχρονη προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει τη γήρανση ως παθητική φάση ζωής, αλλά ως περίοδο ενεργού συμμετοχής, δημιουργικότητας και κοινωνικής συνεισφοράς.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να συμβάλει στη μετάβαση από την παθητική αντίληψη για τη γήρανση σε ένα μοντέλο ενεργητικής και συμμετοχικής προσέγγισης, που ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη υποστηρικτικών κοινοτήτων και ποιοτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού χώρου διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους επαγγελματίες φροντίδας, τους άτυπους φροντιστές και τους ίδιους τους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας.

Συμμετοχή δομών και διαγενεακή σύνδεση

Σημαντική θα είναι η συμμετοχή δομών όπως τα ΚΑΠΗ και τα ΚΗΦΗ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σχολείων της περιοχής, ενισχύοντας τη διαγενεακή σύνδεση και τη συνεργασία μεταξύ νέων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Η παρουσία των μαθητών στο φεστιβάλ εντάσσεται σε ένα πολυθεματικό, βιωματικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην καλλιέργεια ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια με στολές προσομοίωσης τρίτης ηλικίας και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας (VR), ώστε να κατανοήσουν βιωματικά τις ανάγκες και τις δυσκολίες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Παράλληλα, θα εκπαιδευτούν στις βασικές αρχές Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), θα παρακολουθήσουν επιλεγμένες ομιλίες επιστημόνων υγείας και πανεπιστημιακών, ενώ θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ για τους φροντιστές «Αφανείς Ήρωες», με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα φροντίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η επίσκεψη των μαθητών σε εκθέσεις αγιογραφίας και εικαστικών έργων από μέλη των ΚΑΠΗ θα αναδείξει τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων, προωθώντας τη διαγενεακή κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Επιστημονικός διάλογος και καινοτομία

Κεντρικός πυλώνας του φεστιβάλ αποτελεί η διοργάνωση πέντε διεπιστημονικών στρογγυλών τραπεζών με θεματολογία:

Ολιστική υγεία σώματος και νου Ενεργή συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας Ασφαλής και αυτόνομη διαβίωση με σύγχρονες τεχνολογίες Τοπική Αυτοδιοίκηση για την Υγιή Γήρανση Χρηματοδοτικά εργαλεία για την Υγιή και Ενεργή Γήρανση

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό των υφιστάμενων δομών φροντίδας και των υπηρεσιών μακροχρόνιας υποστήριξης. Ειδικοί από τους τομείς της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της έρευνας και της τεχνολογίας θα αναδείξουν στρατηγικές για τη βιωσιμότητα των συστημάτων φροντίδας, την προσαρμοστικότητα των κοινωνικών πολιτικών και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού και ερευνητικού τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η εικονική πραγματικότητα, που προσφέρει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, την αποκατάσταση και την προαγωγή της ευεξίας των ηλικιωμένων.

Βιωματικές δράσεις και ανοιχτές δραστηριότητες για το κοινό

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει πλήθος βιωματικών δράσεων ανοιχτών στο κοινό, όπως:

Εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ με τεχνολογία VR

Δράσεις για αυτόνομη διαβίωση και πρόληψη πτώσεων

Μετρήσεις οστικής πυκνότητας και σπιρομετρήσεις

Τεστ μνήμης και παιχνίδια ενδυνάμωσης γνωστικών λειτουργιών

Ενημέρωση για φαρμακευτική συμμόρφωση και πολυφαρμακία

Έκθεση αγιογραφίας και εικαστικών έργων από ΚΑΠΗ

Φωτογραφικές και εικαστικές εκθέσεις

Προβολές ταινιών μικρού μήκους για τη φροντίδα

Δραστηριότητες ευεξίας όπως yoga, χορός και γυμναστική

Παιδικές χορωδίες και διαγενεακές δράσεις

Ένα βήμα προς κοινότητες φροντίδας και συνεργασίας

Το 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης, ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης συνεργειών, ενισχύοντας τη δημιουργία κοινοτήτων φροντίδας και υποστήριξης. Μέσα από τη συνεργασία φορέων, επιστημόνων, επαγγελματιών και πολιτών, επιδιώκει να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό της γήρανσης ως μιας ενεργής, δημιουργικής και κοινωνικά συνδεδεμένης φάσης ζωής.

Η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα ανοίγουν τον διάλογο για το μέλλον της γήρανσης, θέτοντας τις βάσεις για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε ηλικία έχει φωνή, ρόλο και αξία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



