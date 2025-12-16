24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα
Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν δημόσιοι υπάλληλοι και φορείς της Αυτοδιοίκησης, με αφορμή την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και σε ένδειξη στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, με βασικό αίτημα την απόσυρση ρυθμίσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα.
Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες και σωματεία από κρίσιμους τομείς του Δημοσίου. Από τον χώρο της εκπαίδευσης, συμμετοχή έχει δηλώσει η ΟΛΜΕ για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ και η ΔΟΕ εντάσσεται στην κινητοποίηση βάσει της απόφασης της ΑΔΕΔΥ.
Στον τομέα της Υγείας, στην απεργία λαμβάνουν μέρος η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, επηρεάζοντας τη λειτουργία δημοσίων νοσοκομείων, κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, με τη λειτουργία να γίνεται με προσωπικό ασφαλείας.
«Κλειστοί» οι Δήμοι
Σωματγείο «Ιπποκράτης»: «Παρών» στις κινητοποιήσεις με αιτήματα
