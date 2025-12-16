24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, με βασικό αίτημα την απόσυρση ρυθμίσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες και σωματεία από κρίσιμους τομείς του Δημοσίου. Από τον χώρο της εκπαίδευσης, συμμετοχή έχει δηλώσει η ΟΛΜΕ για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ και η ΔΟΕ εντάσσεται στην κινητοποίηση βάσει της απόφασης της ΑΔΕΔΥ.

Στον τομέα της Υγείας, στην απεργία λαμβάνουν μέρος η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, επηρεάζοντας τη λειτουργία δημοσίων νοσοκομείων, κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, με τη λειτουργία να γίνεται με προσωπικό ασφαλείας.

«Κλειστοί» οι Δήμοι Η σημερινή μέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού αποτελεί μια ημέρα αντίδρασης για τους δήμους της Αχαΐας, με τη δημοτική αρχή Πάτρας και τη ΔΕΥΑΠ να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ενάντια σε έναν προϋπολογισμό που, όπως καταγγέλλουν, υπονομεύει τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες των πολιτών.

Σωματγείο «Ιπποκράτης»: «Παρών» στις κινητοποιήσεις με αιτήματα

Το Σωματείο Εργαζομένων του «Αγ. Ανδρέα» συμμετέχει στη σημερινή 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον προϋπολογισμό του 2026. Καλεί όλες και όλους τους εργαζομένους να βρίσκονται ώρα 10 το πρωί έξω από το δημαρχείο της Πάτρας.

