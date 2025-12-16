24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα

Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν δημόσιοι υπάλληλοι και φορείς της Αυτοδιοίκησης, με αφορμή την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και σε ένδειξη στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα
16 Δεκ. 2025 7:47
Pelop News

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, η ΑΔΕΔΥ, με βασικό αίτημα την απόσυρση ρυθμίσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που ψηφίζεται το βράδυ στη Βουλή, αλλά και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη τη χώρα.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες και σωματεία από κρίσιμους τομείς του Δημοσίου. Από τον χώρο της εκπαίδευσης, συμμετοχή έχει δηλώσει η ΟΛΜΕ για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ και η ΔΟΕ εντάσσεται στην κινητοποίηση βάσει της απόφασης της ΑΔΕΔΥ.

Στον τομέα της Υγείας, στην απεργία λαμβάνουν μέρος η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, επηρεάζοντας τη λειτουργία δημοσίων νοσοκομείων, κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, με τη λειτουργία να γίνεται με προσωπικό ασφαλείας.

«Κλειστοί» οι Δήμοι

Η σημερινή μέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού αποτελεί μια ημέρα αντίδρασης για τους δήμους της Αχαΐας, με τη δημοτική αρχή Πάτρας και τη ΔΕΥΑΠ να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις ενάντια σε έναν προϋπολογισμό που, όπως καταγγέλλουν, υπονομεύει τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες των πολιτών.

Στις 10 π.μ. προγραμματίζεται συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο με τους εργαζόμενους των δήμων, ενώ το απόγευμα στις 7:30 μ.μ. αγροτικό μπλόκο θα συγκεντρωθεί στον κόμβο Εγλυκάδας, με προσυγκέντρωση στις 7 μ.μ. από τον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Γ. Καλεντζώτης.

24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μπλόκο των αγροτών

Οι κινητοποιήσεις διεκδικούν την πλήρη απόδοση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στους δήμους, την κατάργηση μνημονιακών πλαφόν, μηδενικό τιμολόγιο ενέργειας για δήμους και νομικά πρόσωπα, απαλλαγή από ΦΠΑ και έκτακτη χρηματοδότηση για σχολεία, δημοτικές υποδομές, αθλητικά και πολιτιστικά έργα, καθώς και προστασία των αδέσποτων. Ζητούνται επίσης προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ΔΕΥΑ: να μη συγχωνευθούν, να ενισχυθούν για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, να ενταχθούν σε μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ και να διασφαλιστεί φτηνό, ποιοτικό, ελεγμένο νερό για όλους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν όλοι οι δήμοι της Αχαΐας που δεν θα προσφέρουν υπηρεσίες, όπως υποδείχθηκε από την ΚΕΔΕ στην πρόσφατη συνεδρίαση.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν και στην Αθήνα. Εκεί θα βρεθεί ο δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος, καθώς θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων (επί της Οδού Βασ. Σοφίας) στις 12 το μεσημέρι».

Σωματγείο «Ιπποκράτης»: «Παρών» στις κινητοποιήσεις με αιτήματα

Το Σωματείο Εργαζομένων του «Αγ. Ανδρέα»  συμμετέχει στη σημερινή 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον προϋπολογισμό του 2026. Καλεί όλες και όλους τους εργαζομένους να βρίσκονται ώρα 10 το πρωί έξω από το δημαρχείο της Πάτρας.

Οπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η διοίκηση του Σωματείου, «ο προϋπολογισμός είναι πετσοκομμένος για τη Δημόσια Υγεία» ενώ συνεχίζουν να αγωνίζονται «μέχρι την τελική δικαίωση για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για να ζούμε με αξιοπρέπεια, εφόσον ο μηνιαίος οικονομικός προγραμματισμός πλέον δεν βγαίνει με τίποτα» και προσθέτει:

«Το ΕΣΥ βρίσκεται στα όρια των αντοχών του εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης δίνει τον καλύτερό του εαυτό…

Τέλος, η υπόσχεση για ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από 1η Ιανουαρίου 2026 παραπέμφθηκε στις καλένδες, όπου και αυτή η συνεχιζόμενη κοροϊδία είναι ταυτόχρονα και υποτιμητική για τους υγειονομικούς υπαλλήλους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:57 Στη φυλακή οι δυο από τους τρεις ληστές με κατσαβίδι στην Πάτρα
7:51 Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ
7:47 24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα
7:40 Συμπλοκή – Πάτρα: Ελεύθεροι υπό περιορισμό οι «3», τι βρέθηκε στην κατοχή τους
7:30 Ομηροι της απραξίας
7:29 Δυνατός σεισμός στη Ζάκυνθο ΦΩΤΟ
7:23 4. «Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:12 Εγκλημα Φοινικούντα: Η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας για ανιψιό και επιχειρηματία
23:56 Σιβηρία: Στους -45 βαθμούς Κελσίου, η πιο κρύα πόλη του κόσμου λειτουργεί κανονικά! ΒΙΝΤΕΟ
23:36 Τι σημαίνει εάν φαίνεστε μικρότεροι από την ηλικία σας;
23:21 Στην Θεσσαλονίκη 44χρονος προσπάθησε να στραγγαλίσει την 34χρονη σύντροφό του
22:58 Τραμπ: Πιο κοντά σε λύση για την Ουκρανία από ποτέ
22:46 Κτηνωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα δολοφόνησε την κόρη της και αφαίρεσε το αγέννητο μωρό της από τη μήτρα της!
22:36 Χανιά: Ηλικιωμένες ρομά προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στη φυλακή!
22:26 Οι Νέοι Γλαύκου πήραν το ντέρμπι παραμονής, σε τρεις δόσεις η 11η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:16 Η απεργία της 16ης Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για τα ΜΜΜ
22:06 Η Σαμπαλένκα για δεύτερη σερί φορά κορυφαία τενίστρια της χρονιάς
21:55 «Βενιζέλος»: Έκρυβε στη βαλίτσα του πάνω από 18 κιλά κάνναβης, πιάστηκε και συνελήφθη!
21:43 «Θα είμαι στην πρώτη γραμμή», η απάντηση της Καρυστιανού για νέο κόμμα τα αφήνει όλα ανοιχτά!
21:31 Αγρότες: Η απάντησή τους στην πρόσκληση Τσιάρα σε διάλογο, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ