3 μυστικά για μεγαλύτερη διάρκεια στο άρωμα σου

Το άρωμα μας δεν είναι μόνο θέμα προσωπικής γεύσης, στυλ ή μόδας. Είναι μια μικρή καθημερινή επιλογή που αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα μας και αφήνει την υπογραφή μας στον χώρο. Κάθε νότα, κάθε συστατικό και κάθε μείγμα αρωμάτων φέρνει μια διαφορετική αίσθηση. Υπάρχουν ορισμένα αρώματα που έχουν τη δυνατότητα να καθηλώνουν και να μένουν στη μνήμη πολλών ανθρώπων. Ένα από τα πιο αγαπημένα στοιχεία που συναντάμε στις επιλογές πολλών αρωμάτων είναι η βανίλια. Ουσιαστικά, τα αρωματα με βανιλια φημίζονται για την αίσθηση πολυτέλειας που σε ακολουθεί όλη μέρα, χωρίς να γίνεται υπερβολική. Εάν ψάχνεις κι εσύ να βρεις ποια είναι τα αρώματα που μένουν πάνω στο δέρμα μας όλη μέρα και πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε να μην εξαφανιστούν μετά από μερικές ημέρες, τότε συνέχισε να διαβάζεις παρακάτω για να μάθεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις.

1. Επιλογή αρωμάτων με πλούσιες και ζεστές νότες

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για να διαρκεί το άρωμα σου, είναι η σύνθεση του. Ορισμένες νότες αρωμάτων έχουν την ικανότητα να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πάνω στο δέρμα, δημιουργώντας μια βάση που ενισχύει σημαντικά τη διάρκεια. Οι ζεστές και πλούσιες νότες αρωμάτων, όπως η βανίλια, ο μόσχος και η καραμέλα, δεν εξατμίζονται γρήγορα και δημιουργούν αρώματα με υψηλή διάρκεια. Αν κάνεις την σωστή επιλογή αρώματος, εξασφαλίζεις ένα άρωμα που θα σε ακολουθεί όλη μέρα, χωρίς να χρειάζεται συνεχής ανανέωση.

2. Σωστή εφαρμογή και layering

Ακόμη και τα πιο ποιοτικά αρώματα της αγοράς, πρέπει να εφαρμόζονται σωστά πάνω στο δέρμα μας ώστε να αποδίδουν στο 100%. Η τοποθέτηση ενός αρώματος γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος και κάνει τεράστια διαφορά στη διάρκεια του. Οι πιο κατάλληλες περιοχές είναι αυτές που οι φλέβες πλησιάζουν την επιφάνεια του δέρματος. Τέτοια σημεία είναι ο καρπός, ο λαιμός, πίσω από τα αυτιά και το εσωτερικό των αγκώνων. Η φυσική θερμότητα του σώματος βοηθά τις νότες να αποδώσουν καλύτερα και να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια. Παράλληλα, σημαντικό είναι να δίνεις βάση στο layering του αρώματος. Συνδύασε το άρωμα σου με μια αντίστοιχα αρωματισμένη ή ουδέτερη λοσιόν για το σώμα, ή ακόμα και με ένα αφρόλουτρο, προκειμένου να δημιουργήσεις την ιδανική βάση. Με αυτό τον τρόπο, οι νότες παραμένουν έντονες αλλά ισορροπημένες και καθόλου υπερβολικές.

3. Διάρκεια αρώματος με βάση τον τύπο του

Η διάρκεια ενός αρώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συγκέντρωση των αρωματικών ελαίων του. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό προτού αγοράσεις ένα άρωμα να γνωρίζεις ακριβώς την απόδοση του. Τα αρώματα χωρίζονται σε 3 βασικούς τύπους, όπως eau de toilette, eau de parfum και parfum. Κάθε τύπος προσφέρει διαφορετική διάρκεια και ένταση.

Τα eau de toilette, είναι πιο ελαφριά και φρέσκα αρώματα, που συνήθως έχουν μικρότερη διάρκεια (μεταξύ 3-5 ώρες). Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση και αν φορεθεί με τον σωστό τρόπο, μπορεί να αποδώσει ακόμα καλύτερα.

Από την άλλη, τα eau de parfum είναι πιο έντονα αρώματα με μέση διάρκεια 8-12 ώρες. Κρατά τις νότες ακόμα πιο έντονα και γίνεται αρκετά αισθητό από τους γύρω μας.

Τέλος, η κατηγορία parfum είναι μια πιο πλούσια και σταθερή μορφή, με αρκετά μεγάλη διάρκεια (πάνω από 12 ώρες) και είναι ιδανική για βραδινές εξόδους ή ιδιαίτερες περιστάσεις που θέλουμε να ξεχωρίσουμε.

Η επιλογή του σωστού αρώματος, σε συνδυασμό με τα παραπάνω μυστικά, δημιουργεί μια τέλεια φόρμουλα για να απολαμβάνεις το καθημερινό σου άρωμα όλη μέρα, με ένταση, διάρκεια και κομψότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



