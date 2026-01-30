30 χρόνια από τα Ίμια: Ειδική συνεδρίαση στη Βουλή για τους τρεις πεσόντες – Αιτήματα για άνοιγμα του φακέλου

Σε ειδική συνεδρίαση, με Ειδική Ημερήσια Διάταξη και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τη μνήμη των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που χάθηκαν στα Ίμια, 30 χρόνια μετά την κρίση του 1996 που έφερε τη χώρα στα όρια της στρατιωτικής σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης και αποφασιστικής στάσης απέναντι στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η τιμή στους Χριστόδουλο Καραναστάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό, με τους ομιλητές να αναδεικνύουν το βάρος της μνήμης και τον συμβολισμό της θυσίας τους για το Πολεμικό Ναυτικό και την εθνική ασφάλεια.

Σε προσωπικό και ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, ο βουλευτής της ΝΔ και αδελφός του Παναγιώτη Βλαχάκου, Νίκος Βλαχάκος, αναφέρθηκε στη σχέση τους και στο αποτύπωμα του αδελφού του, λέγοντας πως ήταν «το άλλο του μισό» και ότι νιώθει ευγνωμοσύνη για τα χρόνια που έζησαν μαζί. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «καμαρώνει από ψηλά», όχι μόνο για τις τελετές μνήμης, αλλά και για τη συνέχεια της αποστολής του Πολεμικού Ναυτικού, κάνοντας ειδική αναφορά σε πρόσφατο απόκτημα του στόλου, ενώ τόνισε ότι θα αισθάνεται πάντα περήφανος για εκείνον.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Παπαναστάσης, που την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως Υποδιοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, έκανε λόγο για νέους ανθρώπους που βάδισαν στη θυσία «με χαμόγελο, θάρρος και θράσος», αποτυπώνοντας το κλίμα εκείνων των ημερών και το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από τα γεγονότα.

Παράλληλα, η συνεδρίαση δεν περιορίστηκε μόνο στις αναφορές τιμής και στα μηνύματα αποτροπής. Στην αίθουσα διατυπώθηκαν και παρεμβάσεις που μίλησαν για «θάψιμο της αλήθειας» και ζήτησαν να ανοίξει στη Βουλή ο «φάκελος των Ιμίων», προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης — ή ενδεχόμενης κατάρριψης — του ελικοπτέρου.

Αίτημα προς αυτή την κατεύθυνση έθεσαν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής της Νίκης Κωνσταντίνος Ρούντας, καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δημητροκάλλης, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», δίνοντας και πολιτική διάσταση στη συζήτηση για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα του 1996.

Η επέτειος των 30 ετών λειτούργησε, έτσι, ως διπλό σημείο αναφοράς: αφενός ως στιγμή μνήμης για τους τρεις πεσόντες και αφετέρου ως υπενθύμιση ότι τα γεγονότα των Ιμίων εξακολουθούν να προκαλούν ερωτήματα, να γεννούν αιτήματα για πλήρη διερεύνηση και να τροφοδοτούν τη συζήτηση για τα διδάγματα που οφείλει να κρατά η χώρα σε επίπεδο ετοιμότητας και στρατηγικής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



