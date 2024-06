3+1 επιλογές για ένα δροσερό καλοκαίρι στη Πάτρα

Το καλοκαίρι έφτασε και σας προτείνουμε δροσερές και φίνες επιλογές για τη πόλη της Πάτρας που δεν θα σας απογοητεύσουν.

1. Σινεμαδάκι

Είσαι λάτρης του κινηματογράφου; Θες να απολαύσεις μια ταινία σε εξωτερικό χώρο παρέα με μια μπύρα στο χέρι; Ιδρώνεις και μόνο στη σκέψη πως θα κλειστείς σε μια κινηματογραφική αίθουσα για τουλάχιστον 2 ώρες; Τότε η καλύτερη επιλογή για σένα είναι το θερινό σινεμά !

Για τους λάτρεις του σινεμά και της πιο εναλλακτικής προβολής ταινιών, ο θερινός κινηματογράφος αποτελεί μια all time classic επιλογή «παλιακού» χαρακτήρα. Ανοιχτός χώρος, μπυρίτσα, ποπ-κορνάκι και autan spray (ε, και κάνα iqos για τους καπνιστές της παρέας), είναι η πιο φινετσάτη, νόστιμη και γουστόζικη επιλογή για ραντεβουδάκι ή βόλτα με την παρέα, ή ακόμα και με τον εαυτό σου.

Ο θερινός κινηματογράφος άνοιξε τις πόρτες του cine kastro στο Ρίο και σας περιμένει.

Έξτρα τιπ: από πείρα, θα σας συμβούλευα αν θέλετε να δείτε και εσείς τη ταινία του Λάνθιμου «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ» που παίζει μέχρι τις 12 Ιουνίου, κλείστε εκ των προτέρων εισιτήρια, καθώς είναι sold out.

2. Φαγητό και κοκτειλάκης

Για σένα που είσαι intellectual και ταυτόχρονα alternative χαρακτήρας και θες να δοκιμάσεις καλό και εύγεστο φαγητό, τότε πρέπει να επισκεφτείς οπωσδήποτε το εστιατόριο Mela.

Πήγαμε, δοκιμάσαμε και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Ένα από τα καλύτερα εστιατόρια που διαθέτει η πόλη, στο Ρίο. Η εξυπηρέτηση άψογη, σε ένα μινιμαλιστικό μοντέρνο περιβάλλον, όπου τα πιάτα σίγουρα θα σας συναρπάσουν γευστικά και οπτικά. Είναι ιδανικό και κοκτέιλ next to the sea, απολαμβάνοντας την όμορφη θέα της γέφυρας.

Έξτρα τιπ: για τος λάτρεις της θάλασσας, αποτελεί σίγουρα μια και μια καλή επιλογή για μπάνιο, καθώς διαθέτει και ξαπλώστρες!

3. Χάραμα

Το Χάραμα αποτελεί σταθερή αξία για κάθε πατρινό πολίτη που είναι λάτρης του ελληνικού πενταγράμμου και της καλής διασκέδασης.

Χώρος βγαλμένος από κινηματογραφική ταινία της δεκαετίας του 60, μας ταξιδεύει στο χρόνο με την ιδιαίτερη διακόσμησή του, δίνοντας την αίσθηση επίσκεψης σε κάποιο χωρίο Κυκλαδίτικου νησιού, χαρίζοντας απλόχερα κέφι σε ένα άκρως ποιοτικό σέρβις και με εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Από τα πιο προσεγμένα νυχτερινά κέντρα που διαθέτει η Πάτρα και σίγουρα αξίζει να το επισκεφτεί κανείς.

Ακόμα κι αν δεν είσαι λάτρης της ελληνικής μουσικής όπως εγώ, από προσωπική εμπειρία, σου προτείνω να το επισκεφτείς και δεν θα απογοητευτείς.

4. Sushi bar & Noodles aya

Ως λάτρης και φανατική της ασιατικής κουζίνας, όχι μόνο δεν θα μου ξέφευγε το συγκεκριμένο εστιατόριο, αλλά το ξεχώρισα από αρκετές ασιατικές κουζίνες της πόλης.

Αυτό το μικρό γαστρονομικό διαμάντι βρίσκεται στην ιστορική πλατεία Υψηλών Αλωνίων και δεν απογοητεύει ποτέ γευστικά, καθώς αποτελεί μια decent επιλογή για το φετινό καλοκαίρι, και όχι μόνο.

Προσεγμένο και όχι χαοτικό menu, καλό σέρβις, ζεστός χώρος, ποιότητα και γεύση σε προσιτές τιμές, που το καθιστούν ως μια από τις καλύτερες επιλογές στο χώρο της εστίασης. Ακόμα κι αν δεν είστε fan της ασιατική κουζίνας, επισκεφτείτε το, στο κατάλογο υπάρχουν επιλογές ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς!

