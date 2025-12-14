32ο Κύπελλο Χριστουγέννων: Η υπερηφάνεια της ΝΕΠ και τα εύσημα από τη διοίκηση

«32ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ανακοίνωση – Ευχαριστήριο Δ.Σ. Ν.Ε. Πατρών

Η διοίκηση, οι προπονητές και τα μέλη της ΝΕΠ αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΠΕΑΚ Πάτρας και του Εθελοντές Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την εμπιστοσύνη που έδειξαν ανανεώνοντας —για 32η συνεχόμενη χρονιά— τον θεσμό του Κυπέλλου Χριστουγέννων με την συνεισφορά τους. Η μακρά διαδρομή αυτού του θεσμού αποτελεί απόδειξη σταθερότητας και σεβασμού στις αξίες της ερασιτεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμώς όλες τις ομάδες και τους αθλητές που ανταποκρίθηκαν, από κάθε γωνιά της χώρας, στο κάλεσμά μας και συμμετείχαν με πνεύμα υγιούς συναγωνισμού και αγάπης για το άθλημα. Η παρουσία σας, η προσπάθεια, οι επιδόσεις και τα χαμόγελά σας έκαναν την πισίνα του «Ολυμπιονίκης Α. Πεπανός» τόπο συνάντησης, φιλίας, και — κυρίως — ελπίδας για το μέλλον της κολύμβησης.

Το Κύπελλο Χριστουγέννων δεν είναι απλώς μία διοργάνωση. Είναι θεσμός που τιμά την αθλητική παράδοση, ενθαρρύνει τα νέα ταλέντα, ακονίζει τις φιλίες και φέρνει κοντά ανθρώπους διαφορετικών περιοχών με κοινό όραμα. Η ΝΕΠ δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει αυτές τις αξίες — με υπευθυνότητα, σεβασμό και πάθος για τον υγρό στίβο.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την αιφνιδιαστική οικονομική απαίτηση που μας επιβλήθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού, από το ΠΕΑΚ Πάτρας για την διεξαγωγή των αγώνων. Η απόφαση του ΠΕΑΚ να ζητήσει και να λάβει έκτακτη οικονομική εισφορά από τη ΝΕΠ — για τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης μετά από 31 διοργανώσεις που έγιναν χωρίς επιπλέον κόστος — κρίνεται ως εξόφθαλμα άστοχη και απαράδεκτη. Αντιθέτως, κατά το παρελθόν πολλές εκ των διοικήσεων στάθηκαν ποικιλοτρόπως δίπλα μας για τη διοργάνωση του Κυπέλλου Χριστουγέννων.

Την ώρα που η ΝΕΠ ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη διοργάνωση, την προετοιμασία, την γραμματειακή υποστήριξη, την ηλεκτρονική χρονομέτρηση, τη διαχείριση των συμμετοχών, την καθαριότητα, την ηχητική κάλυψη, την ασφάλεια και την πληρωμή όλων των εργαζομένων, διακυβεύεται η βιωσιμότητα του ίδιου του θεσμού όταν επιβάλλονται τέτοιες αναίτιες, ξαφνικές επιβαρύνσεις. Η κολύμβηση είναι άθλημα που στηρίζεται σε συλλογικότητα και αλληλεγγύη· όχι σε επιπλέον βάρη που απωθούν ομάδες ή αποθαρρύνουν γονείς και αθλητές.

Η ΝΕΠ καλεί το ΠΕΑΚ να αναλάβει επιτέλους, το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί απέναντι στην πόλη της Πάτρας και την τοπική κοινωνία. Σε αγώνες που το τριήμερο 5-7 Δεκεμβρίου 2025, η πόλη λόγω της διοργάνωσης -στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1250 αθλητές από 50 σωματεία της χώρας συνοδευόμενοι από 2000 και πλέον γονείς-φιλοξένησε περίπου 4000 άτομα δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους και αμέτοχους. Τέτοιες διοργανώσεις δεν γίνονται συχνά στην πόλη μας, επομένως θα πρέπει να στηρίζονται και όχι να θέτονται εμπόδια που ρισκάρουν την συνέχεια του θεσμού, άρα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την υποστήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, χωρίς να επιβαρύνονται τα ερασιτεχνικά σωματεία με έκτακτα και αδικαιολόγητα έξοδα.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η κολύμβηση — και γενικότερα ο ερασιτεχνικός αθλητισμός — χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να λειτουργεί ως όαση: χώρος συλλογικότητας, υπευθυνότητας, αθλητικής χαράς. Η ΝΕΠ απευθύνει ένα κάλεσμα προς όλες τις ομάδες, τους γονείς, την ΚΟΕ, τον Δήμο, την Περιφέρεια αλλά και την τοπική διοίκηση του ΠΕΑΚ: να στηρίξουμε μαζί αυτόν τον θεσμό. Να μην αφήσουμε το Κύπελλο Χριστουγέννων να πέσει θύμα κακών επιλογών.

Ελπίζουμε ότι η φετινή διοργάνωση θα αποτελέσει σημείο αναφοράς — όχι μόνο για τις αγωνιστικές επιδόσεις, αλλά και για τη στάση ευθύνης, αλληλεγγύης και σεβασμού στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Με εκτίμηση,

για τη διοίκηση της ΝΕΠ,

ο πρόεδρος Μανώλης Τσουραμάνης»