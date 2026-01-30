48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου

Σε 48ωρη απεργία στην Αττική την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 προχωρούν οι οδηγοί ταξί, έπειτα από απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ, με το συνδικάτο να κάνει λόγο για κλιμάκωση λόγω κυβερνητικών επιλογών και να στοχοποιεί ειδικά τις ρυθμίσεις που συνδέονται με την ηλεκτροκίνηση και το καθεστώς των Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στις 10:30 π.μ. στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα) και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Η αιχμή: ηλεκτροκίνηση και ελάχιστη μίσθωση Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Το ΣΑΤΑ δηλώνει ότι απορρίπτει οποιαδήποτε συζήτηση με τον υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για την ένταση, υποστηρίζοντας ότι «με πρόσχημα την ηλεκτροκίνηση» αλλάζει κρίσιμες παράμετροι που, όπως αναφέρει, θολώνουν τη διάκριση ανάμεσα στις υπηρεσίες ταξί και στις υπηρεσίες Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόβλεψη ότι από 1ης Ιανουαρίου 2027 τα νέα οχήματα των επιχειρήσεων Ε.Ι.Χ. με οδηγό, εντός Αττικής και Π.Ε. Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών, ενώ για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό μηδενικών εκπομπών ορίζεται ελάχιστο τίμημα μίσθωσης 50 ευρώ. Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι αυτή η μεταβολή «ρίχνει» την ελάχιστη μίσθωση από 90 ευρώ σε 50 ευρώ, με αποτέλεσμα –όπως λέει– να πλήττεται ευθέως ο κλάδος.

«Υποδομές φόρτισης: άλλη εικόνα στα χαρτιά, άλλη στο δρόμο»

Στην ίδια ανακοίνωση, το συνδικάτο αμφισβητεί τους αριθμούς που –όπως σημειώνει– παρουσιάζονται για την ανάπτυξη φορτιστών στη χώρα, επιμένοντας ότι οι ανάγκες ενός επαγγελματικού στόλου δεν καλύπτονται από τον σημερινό χάρτη υποδομών. Μεταφέρει επίσης ότι απουσιάζουν φορτιστές σε πιάτσες ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θέτει ζητήματα γύρω από τη λειτουργική διαθεσιμότητα ενός ηλεκτρικού ταξί, το κόστος και τις ασφαλιστικές καλύψεις σε περίπτωση ζημιών μπαταρίας.

Λωρίδες κυκλοφορίας, κόστος λειτουργίας και «ανταγωνισμός χωρίς κανόνες»

Το ΣΑΤΑ καταγγέλλει ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σειρά πιέσεων, αναφέροντας –μεταξύ άλλων– το πλαίσιο για τη χρήση ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας, αλλά και την αύξηση λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, ασφάλιση, συντήρηση). Παράλληλα, επισημαίνει ζητήματα που –κατά την άποψή του– επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών, όπως:

πρακτικές πλατφορμών,

υπερφορολόγηση,

έλλειψη ελέγχων για υποκλοπή μεταφορικού έργου από Ε.Ι.Χ.,

εκκρεμότητες στην έκδοση/ανανέωση ειδικών αδειών.

Κάλεσμα συμμετοχής και συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό

Το συνδικάτο καλεί τους οδηγούς σε μαζική συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι το διακύβευμα αφορά την επιβίωση του κλάδου και τον «δημόσιο χαρακτήρα» του ταξί. Ταυτόχρονα, εκφράζει συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκύψει από την απεργία, σημειώνοντας ότι –όπως υποστηρίζει– διεκδικεί ασφαλείς και ποιοτικές μεταφορές.

