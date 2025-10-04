51 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Όλοι οι αρχηγοί στο βίντεο για τα γενέθλια του κόμματος

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

04 Οκτ. 2025 12:08
Τα 51α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, που δημοσίευσε ένα βίντεο για τη σημερινή επέτειο.

Το βίντεο ξεκινά με τον ιδρυτή της ΝΔ Κωνσταντίνο Καραμανλή, και περιλαμβάνει τους μεγάλους σταθμούς της παράταξης, όπως την υπογραφή της συνθήκης ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το βίντεο έχει στιγμιότυπα επίσης με τους Γιώργο Ράλλη, Ευάγγελο Αβέρωφ, Κώστα Μητσοτάκη, Μιλτιάδη Έβερτ αλλά και τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

Η Νέα Δημοκρατία ιδρύθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δημοσίευσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Την ίδια χρονιά, στις εκλογές, εξέλεξε 220 βουλευτές με το ισχυρό ποσοστό του 54,37%.
