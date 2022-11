5+1 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα μας όταν τρώμε μια μπανάνα

Οι μπανάνες αποτελούν μια πηγή ολοκληρωμένης διατροφής χάρη στη θρεπτική πυκνότητά τους και μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάθε είδος διατροφής.

Η ταπεινή μπανάνα είναι μια σταθερή αξία στις κουζίνες όλου του κόσμου. Σύμφωνα με την έρευνα Fresh Trends 2019 της The Packer, οι μπανάνες στέκονται «αγκαλιά» με τα μήλα ως το πιο δημοφιλές φρούτο στην Αμερική (σύμφωνα με την PMA). Όντας αγαπητές τόσο από τα παιδιά όσο και από τους ενήλικες, είναι δύσκολο να τις δούμε να βγαίνουν από τη μόδα σύντομα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην ευελιξία τους. Μεταξύ των νόστιμων χρήσεων σε ψωμιά, τηγανίτες και smoothies, οι μπανάνες είναι ένα συστατικό που είναι εύκολο να συμπεριληφθεί σχεδόν σε κάθε γλυκιά λιχουδιά και να μπει στη διατροφή μας. Και αυτά είναι καλά νέα, καθώς δεν είναι μόνο νόστιμες, αλλά η καθημερινή κατανάλωσή τους θα μπορούσε να προσφέρει μερικά πολύ σοβαρά οφέλη για την υγεία.

Αλλά παρόλο που μας συμβουλεύουν συνεχώς να τρώμε καθημερινά αρκετά φρούτα και λαχανικά, μπορεί να έχεις κάποιες απορίες σχετικά με το τι μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα η κατανάλωση μπανάνας, συγκεκριμένα, για την υγεία μας.

Οφέλη για την υγεία του στόματος και των ούλων

Με τη μαλακή υφή τους, τα δόντια σου δεν θα χρειαστεί να δουλέψουν πολύ σκληρά για να σπάσουν τις μπανάνες. Αλλά αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι ότι η κατανάλωση μιας μπανάνας κάθε μέρα θα μπορούσε να είναι εξαιρετική για το στόμα και την υγεία των ούλων σου. Αυτό συμβαίνει χάρη στη βιταμίνη C που βρίσκεται στο φρούτο. Παρόλο που συνήθως συνδέουμε τη βιταμίνη C με τα εσπεριδοειδή όπως τα πορτοκάλια ή τα λεμόνια, οι μπανάνες μπορούν επίσης να προσφέρουν μια καλή ποσότητα αυτής ανά μερίδα. Σύμφωνα με το WebMD, οι μπανάνες περιέχουν περίπου 10 χιλιοστόγραμμα της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης βιταμίνης C που είναι 75 έως 90 χιλιοστόγραμμα.

Τα οστά θα μπορούσαν να προστατευτούν από μακροχρόνιες παθήσεις

Είναι μερικές φορές εύκολο να ξεχνάμε ότι τα οστά μας συνεχώς αναπτύσσονται και αλλάζουν. Όπως δήλωσε ο Dr. Chad Deal, ρευματολόγος και επικεφαλής του Κέντρου Οστεοπόρωσης και Μεταβολικής Οστικής Νόσου, στην Cleveland Clinic, «ο σκελετός μας είναι εντελώς καινούργιος κάθε 10 χρόνια». Και αυτό που τρώμε επηρεάζει την υγεία και τη δομή του. Έτσι, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι η καθημερινή κατανάλωση μιας μπανάνας θα μπορούσε να συμβάλει σε τεράστιο βαθμό στην υγεία των οστών, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα.

Οι μπανάνες είναι μια εξαιρετική πηγή καλίου, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στην προστασία των οστών μας από την οστεοπόρωση, μια κατάσταση που προκαλεί τα οστά μας να γίνονται πιο πορώδη και επομένως πιο εύκολα να σπάσουν. Με περίπου τις μισές γυναίκες και έως και το ένα τέταρτο των ανδρών άνω των 50 ετών να αντιμετωπίζουν κάποιο σπασμένο οστό λόγω οστεοπόρωσης, πρόκειται για ένα συνηθισμένο ζήτημα μεταξύ των ηλικιωμένων (μέσω του Εθνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης).

Θα πάρεις άφθονο κάλιο

Οι μπανάνες δεν εκτιμώνται μόνο για τη μοναδική και νόστιμη γεύση τους. Είναι επίσης μια από τις καλύτερες πηγές καλίου σε φρούτα, ένα βασικό μέταλλο και ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται από το σώμα μας για μια σειρά από λειτουργίες. Σύμφωνα με το Medical News Today, μία μεσαία μπανάνα περιέχει 422 χιλιοστόγραμμα καλίου, περίπου το 9% της ποσότητας που χρειάζεται ένας μέσος ενήλικας καθημερινά.

Η ύπαρξη επαρκών επιπέδων καλίου στον οργανισμό σας βοηθά το σώμα μας να κρατήσει την αρτηριακή πίεση σε χαμηλά επίπεδα, να διατηρήσει τα επίπεδα υγρών και να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης πέτρας στα νεφρά. Όπως δήλωσε ο Dr. Russell Rosenberg, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Ιδρύματος Ύπνου, για τις μπανάνες στο ABC News: «Είναι συνολικά προαγωγείς της υγείας. Χρειαζόμαστε το κάλιο για την καρδιαγγειακή υγεία και τη γνωστική λειτουργία».

Μπορεί να κοιμηθείς λίγο πιο ήσυχα

Αν δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς το βράδυ, ίσως διαπιστώσεις ότι μια καθημερινή μπανάνα μπορεί να σε βοηθήσει να κοιμηθείς πιο εύκολα. Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου, η διατροφή μας παίζει ισχυρό ρόλο στην υγεία του ύπνου μας, με ορισμένες τροφές να βοηθούν ή να αναστέλλουν την ποιότητα του ύπνου μας.

Οι μπανάνες, ευτυχώς, παίζουν θετικό ρόλο για τον ύπνο, και για μερικούς λόγους. Η Keri Gans, εγγεγραμμένη διαιτολόγος στη Νέα Υόρκη και συγγραφέας του βιβλίου The Small Change Diet, αποκάλυψε σε άρθρο της στο Health ότι οι μπανάνες είναι ευεργετικές για τον ύπνο λόγω του ότι περιέχουν τα μυοχαλαρωτικά μαγνήσιο και κάλιο, τα οποία μας βοηθούν να χαλαρώσουμε και να κοιμηθούμε στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας.

Επιπλέον, η βαριά σε υδατάνθρακες φύση των μπανανών μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να νιώσουμε πιο νυσταγμένοι μετά την κατανάλωσή τους.

Χάσε βάρος

Παρόλο που η κοινή γνώση υπαγορεύει ότι μια διατροφή που περιέχει περισσότερα φρούτα και λαχανικά σε αντίθεση με τα επεξεργασμένα τρόφιμα με πολλές θερμίδες είναι καλύτερη για τη μέση, οι μπανάνες είναι ιδιαίτερα καλές για την απώλεια βάρους.

Όπως λέει η Erin Palinski-Wade, εγγεγραμμένη διαιτολόγος και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαβήτη και συγγραφέας του βιβλίου Belly Fat Diet for Dummies, οι μπανάνες μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους και στο αίσθημα πληρότητας μετά το φαγητό λόγω της σύνθεσής τους, ιδίως όταν δεν είναι πολύ πολτώδεις.

Μιλώντας στο The Healthy, δήλωσε: «Πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι ελαφρώς πράσινες μπανάνες περιέχουν μια πηγή ανθεκτικού αμύλου που χωνεύεται πιο αργά, προάγοντας την πληρότητα». Το ανθεκτικό άμυλο όχι μόνο έχει λιγότερες θερμίδες ανά γραμμάριο από το κανονικό άμυλο, σύμφωνα με το Healthline, αλλά μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση της όρεξης, βοηθώντας τους ανθρώπους να ελέγξουν την υπερβολική κατανάλωση τροφής.

Βελτιώνει την αρτηριακή πίεση

Σύμφωνα με το CDC, σχεδόν οι μισοί από όλους τους ενήλικες στις ΗΠΑ έχουν υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση), και με την αυξημένη αρτηριακή πίεση να οδηγεί σε υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου, μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.

Αν ανησυχείς για την αρτηριακή σου πίεση, να ξέρεις ότι η καθημερινή κατανάλωση μιας μπανάνας θα μπορούσε να σε βοηθήσει να την αντιμετωπίσεις. Όπως αναφέρει το Medical News Today, οι μπανάνες θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης λόγω των επιπέδων καλίου που περιέχουν.

Το κάλιο μπορεί να μειώσει τις επιδράσεις του νατρίου στην αρτηριακή πίεση, το οποίο μπορεί να την αυξήσει προκαλώντας τη σκλήρυνση και στένωση των αιμοφόρων αγγείων, πράγμα που σημαίνει ότι το αίμα πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά για να κυκλοφορήσει στο σώμα.

πηγη theissue.gr