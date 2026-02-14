55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα

Άνδρας 55 χρονών βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα. Ο άτυχος άνδρας είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από τη Βόρεια Ελλάδα.

Τραγωδία στην άσφαλτο, 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικος του ο οποίος άμεσα ζήτησε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο στο ξενοδοχείο.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



