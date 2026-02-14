Τραγωδία στην άσφαλτο, 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση

Το δυστύχημα έγινε στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής

14 Φεβ. 2026 16:47
Pelop News

Δυστυχώς τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί σήμερα (14/2/2026) στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όταν μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του halkidikinews.gr για το τροχαίο, δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη Χαλκιδική από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες. Το ένα όχημα οδηγούσε 31χρονος αλλοδαπός και το δεύτερο 75χρονος άνδρας.

Από τη σφοδρή έχασε τη ζωή του ο 75χρονος οδηγός, ενώ ο 31χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής βοήθειας στο Κέντρο Υγείας.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

