Με εντολή ανακριτή συνελήφθη για κακούργημα ο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα

Νέα δεδομένα στην υπόθεση, καθώς συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Βιολάντα, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στην μπισκοτοβιομηχανία.

Βιολάντα: Από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο – Βαρύτερο κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μετά τη συλλογή των νέων στοιχείων από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), οι κατηγορίες για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μετατράπηκαν σε κακούργημα.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, έπειτα από τη φονική έκρηξη με τους 5 νεκρούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



