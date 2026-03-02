5ο Koumaria Trail Series: Ρεκόρ συμμετοχών με 1.580 δρομείς και πάνω από 2.000 επισκέπτες, ΦΩΤΟ

Με ρεκόρ συμμετοχών, ιδανικές καιρικές συνθήκες και την εμβληματική πύλη της Achaia Clauss να υποδέχεται 1.580 δρομείς και πάνω από 2.000 επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε το σαββατοκύριακο που μας πέρασε το 5ο Koumaria Trail Series. Η διοργάνωση, που πλέον αποτελεί θεσμό για την πόλη μας, πρόσφερε συγκινήσεις, υψηλό συναγωνισμό και ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης.

Η αυλαία άνοιξε το Σάββατο στις 10:00 με το απαιτητικό Back to Back Challenge (20km – Day 1), όπου 50 αθλητές δοκίμασαν τις δυνάμεις τους. Στις 12:00 ο χώρος πλημμύρισε από παιδικά χαμόγελα, με 260 παιδιά να συμμετέχουν στον παιδικό αγώνα δίνοντας το δικό τους ρυθμό στη διοργάνωση.

Η κορύφωση της πρώτης ημέρας ήρθε στις 15:00 με το «Φλόγα Race» (4χλμ).

Περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες έτρεξαν για καλό σκοπό τιμώντας το έργο του Συλλόγου «Φλόγα». Το μέλλον του αθλητισμού έλαμψε καθώς στις πρώτες θέσεις κυριάρχησαν αθλητές κάτω των 18 ετών. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των κοριτσιών με την πρώτη εξάδα να αποτελείται εξ ολοκλήρου από αθλήτριες της κατηγορίας Under18.

Νικητές Φλόγα Race:

Άνδρες:

1ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΥΛΛΙΑΣ 2ος ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ / 3Ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Γυναίκες:

1η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / 2η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ / 3η ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΗ

Την Κυριακή σειρά πήρε η ελίτ του ορεινού τρεξίματος

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη στις μεγάλες διαδρομές. Το Koumaria Marathon (40km) και το Koumaria Trail Race (22km) βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς αποτελούν αγώνες-κριτήρια του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορεινού Δρόμου. Οι επιδόσεις των αθλητών θα καθορίσουν τη σύνθεση της Εθνικής Ομάδας που θα μας εκπροσωπήσει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το φετινό καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα, εξελίχθηκε το Back to Back Challenge (40km – Day 2), καθώς και ο αγώνας Omplos Hills (12km).

Αποτελέσματα:

• Koumaria Marathon (40km)

Άνδρες:

1ος Σωτήρης Παπαποστόλου 4:01:34 (ρεκόρ διαδρομής)

2ος Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 4:30:05

3ος Θεοφάνης Αρκουμάνης 4:43:09

Γυναίκες:

1η Δανηιλίδα Τζόβολου 6:33:02

2η Μάτα Αργυρίου 6:39:05

3η Μαρία Κούτρου 6:53:51

• Koumaria Trail Race (22km):

Άνδρες:

1ος Μανώλης Πούρικας 1:50:38

2ος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος 1:57:22

3ος Λάμπης Νικήτας 1:58:25

Γυναίκες:

1η Χαρά Θώδη 2:27:50

2η Ματίνα Βανδώρου 2:44:10

3η Γεωργία Πάρχα 2:47:00

• Back to Back Challenge (60km):

Άνδρες:

1ος Νίκος Ροδόπουλος 6:26:44

2ος Εμμανουήλ Καλαματιανός 6:35:41

3ος Πέτρος Τυρολόγος 6:42:30

Γυναίκες:

1η Λεμονιά Παναγιώτου 7:29:11

• Omplos Hills (12km)

Άνδρες:

1ος Δημήτρης Τσιουργκάνος 1:04:28

2ος Ιωάννης Κανελλόπουλος 1:10:16

3ος Χαράλαμπος Ρηγάτος 1:10:51

Γυναίκες:

1η Έλλη Μητσοπούλου 1:23:12

2η Θεριανή Τσιάτη 1:28:05

3η Βασιλική Παπαγεωργίου 1:28:52

Σε ανακοίνωση των διοργανωτών μεταξύ άλλων τονίζονται τα εξής:

«Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» στους πρωταγωνιστές των παρασκηνίων

Η επιτυχία μιας τέτοιας διοργάνωσης βασίζεται στους ανθρώπους της. Θέλουμε να εκφράσουμε την βαθιά μας ευγνωμοσύνη:

• Στις διασωστικές ομάδες: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Παράρτημα Πάτρας), Ραδιοερασιτέχνες Πάτρας και ΕΟΠΥΔ Βραχνεΐκων.

• Στους δεκάδες εθελοντές που στελέχωσαν τους σταθμούς τροφοδοσίας, τη γραμματεία και κάθε πόστο εντός της Achaia Clauss.

• Στους ανθρώπους της Achaia Clauss για τη διαρκή φιλοξενία και υποστήριξη.

Θεσμικοί Υποστηρικτές & Χορηγοί

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Μεγάλο Χορηγό μας, την εταιρεία Λουξ, που στηρίζει το Koumaria Trail Series από το πρώτο του βήμα, καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Χαράλαμπο Μπονάνο ο οποίος με την πολύτιμη συμβολή του βοήθησε στην μεγάλη επιτυχία του αγώνα και τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού κ. Παναγιώτη Αντωνόπουλο.

Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους: Την Coffee Island, τη Φάρμα Ηλείας, την Euronuts , τη Dole, την Ολυμπία Οδό, τη Redbull, τις εταιρείες Naak και Apostolidis Action, την Katrivesis Print, την μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ , τον πολιτιστικό σύλλογο Πετρωτού, τον πολιτιστικό σύλλογο Κρυσταλλόβρυσης , τον Φιλοδασικό Σαραβαλίου, τη λέσχη 4χ4 SkartaEkato, τον ΕΟΣ Πατρών , το σωματείο γυναικών «Καλλιπάτειρα» και φυσικά τη «Φλόγα» Πάτρας για το σπουδαίο κοινωνικό της έργο. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους δρομικούς συλλόγους της πόλης μας, τον ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης» και τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πάτρας (ΣΔΥΠ).

Η ενεργός συμμετοχή των μελών τους και η διαρκής στήριξη στις διοργανώσεις της περιοχής μας ενισχύουν τον μαζικό αθλητισμό και αναδεικνύουν την Πάτρα ως κέντρο του ορεινού τρεξίματος.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2027 στο 6ο Koumaria Trail Series!»

