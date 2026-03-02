Η Euroleague ανέβαλλε τα παιχνίδια Μακάμπι-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν-Ντουμπάι

Γνωστοποιήθηκε σήμερα (2/3/2026) η αναβολή των αναμετρήσεων Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν Βελιγραδίου-Ντουμπάι για την 30ή αγωνιστική της Euroleague.

ΣΕΓΑΣ: Για λόγους ασφαλείας κάλεσε πίσω από την Κύπρο Παυλίδη και Κορακίδη

Τα δύο παιχνίδια ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ωστόσο, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Euroleague Basketball αποφάσισε την αναβολή τους.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Οι αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή και της επακόλουθης αδυναμίας ταξιδιών μετά το προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου.

Η Euroleague Basketball θα αξιολογήσει με τις ομάδες που επηρεάζονται τις καλύτερες δυνατές επιλογές για τον επαναπρογραμματισμό των αγώνων, ενώ παράλληλα θα παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις και θα διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, καθώς και με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των εμπλεκομένων.

Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν τις επόμενες ημέρες».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



