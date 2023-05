6 νέοι υποψήφιοι από το σπιράλ και τον Πέτρο Ψωμά

Έξι νέους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους ανακοινώνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Πατρέων και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης σπιράλ Πέτρος Ψωμάς.

Πρόκειται για έξι νέους ενεργούς πολίτες, που αγαπούν την ευθύνη, ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με την μετριότητα, την προχειρότητα και διαρκή υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και ενώνουν τις δυνάμεις τους με το σπιράλ με κοινό στόχο ένα Δήμο, μία πόλη, την Πάτρα έτσι όπως όλοι θέλουμε να ζούμε.

Ειδικότερα, οι έξι νέοι υποψήφιοι του σπιράλ που ανακοινώνονται σήμερα είναι η κυρία Γωγώ Πετροπούλου – Conan, διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Πατρών, για να «ζωντανέψουμε το όνειρο των Πατρινών» όπως τονίζει και οι κύριοι Βασίλης Γκλαβάς, συμβασιούχος δημόσιος υπάλληλος, «για μια βιώσιμη κινητικότητα», Δημήτρης Καλλές, καθηγητής, για μια «ανθρώπινη, σύγχρονη πόλη με ενεργούς πολίτες», Μπάμπης Μαντάς, ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί «η πόλη αναζητά νέα ταυτότητα», Φώτης Στεργίου, εικαστικός, για την «εξωστρέφεια και το όραμα» και Βασίλης Χαρίτος, ελεύθερος επαγγελματίας, «για μια πόλη έξυπνη και λειτουργική»

Οι 6 νέοι υποψήφιοι

Γκλαβάς Βασίλης του Ιωάννη

Συμβασιούχος Δημόσιος Υπάλληλος

#υποδομές

«Για μια βιώσιμη κινητικότητα»

«Στο παρελθόν δε συμμετείχα σε κάποιο σχολικό προεδρείο ή σε φοιτητική παράταξη. Δεν υπήρχε κάτι που να με εκφράζει και δεν ήταν ακόμα η ώρα. Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές κάνω την υπέρβαση συμμετέχοντας ενεργά στα δημοτικά δρώμενα με το σπιράλ. Είναι η μόνη παράταξη που έχει πει αλήθειες ακόμα κι αν αυτές ενοχλούν. Η οργάνωση μέσω των ομάδων εργασίας μας βοηθά να συμμετέχουμε από κοινού στη διαμόρφωση των απόψεων και των προτάσεων. Είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός.»

Ο Βασίλης Γκλαβάς γεννήθηκε το 1979 και ζει στα Βραχνέικα Πατρών. Τελείωσε το Λύκειο Βραχνεΐκων. Σπούδασε Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων στο ΤΕΙ Πειραιά. Η πτυχιακή του εργασία αφορούσε το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας συρμών ERTMS/ETCS. Από το 2012 έως το 2018 εργάστηκε στο Γ.Ν. – Κ.Υ. Καλαβρύτων ως υπεύθυνος πληροφορικής. Από το 2018 έως και σήμερα εργάζεται με συμβάσεις έργου στο τμήμα Πληροφορικής του Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Από το 2017 είναι αναπληρωματικό μέλος του του εκκλησιαστικού συμβουλίου της ενορίας Βραχνεΐκων. Από το 2007 έως το 2012 συμμετείχε ενεργά στο δίκτυο «Επιβάτης» με παρεμβάσεις και προτάσεις που στόχευαν στην καλυτέρευση της συγκοινωνίας. Το 2008 ήταν ένας από τους ομιλητές στην ημερίδα του ΤΕΕ και του Δήμου Πατρέων στην ενότητα «Αστικές Συγκοινωνίες Πάτρας- Προβλήματα δυσλειτουργίες και παρατηρήσεις από την πλευρά του χρήστη». Από το 2011 είναι συνδιαχειριστής σε κοινωνικό μέσο δικτύωσης «Φίλοι Προαστιακού Πατρών». Αν και κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος, επιλέγει να μη μετακινείται με αυτοκίνητο. Στον ελεύθερο χρόνο του παρακολουθεί μαθήματα χορού γιατί θεωρεί ότι ο χορός είναι έκφραση δημιουργίας και εκτόνωσης. Επίσης ασχολείται με την φωτογράφηση, το κολύμπι το beach volley και το μπάσκετ.

Καλλές Δημήτρης του Ηλία

Καθηγητής

#κοινωνία

«Ανθρώπινη, σύγχρονη πόλη με ενεργούς πολίτες»

«Θα είμαι υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές για να έχω λόγο στο τι είναι σημαντικό για την πόλη. Στηρίζω το σπιράλ γιατί είναι μια παράταξη που συμμετέχει με συνέπεια στα κοινά και έχει επενδύσει κόπο και χρόνο για να διαμορφώσει άποψη και να παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Το σπιράλ δεν έχει αφεντικά, ούτε προκαταλήψεις, εκτιμάει τη διαφορετικότητα και τη συνεργασία και έχει «ανοιχτό μυαλό» για τις καλές ιδέες και τις πολιτικές που θα κάνουν την πόλη βιώσιμη για όλους.»

Ο Δημήτρης Καλλές είναι καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στον Βόλο το 1969 όπου και μεγάλωσε και σπούδασε στην Πάτρα (Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) και στην Αγγλία (University of Manchester Institute of Science and Technology). Έχει εργαστεί ως μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, ως τεχνικός διευθυντής στην Ahead Relationship Mediators ΑΕ, στην οποία ήταν συνιδρυτής και απασχολείται ως εμπειρογνώμων σε διάφορους εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης, της οποίας έχει διατελέσει πρόεδρος. Συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Ευθύνης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019. Είναι παντρεμένος και έχει τρεις κόρες.

Μαντάς Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Νικολάου

Ελεύθερος Επαγγελματίας

#τουρισμός

«Η πόλη αναζητά νέα ταυτότητα»

«Η αγάπη για την πόλη που μεγάλωσα, η εμπειρία που έχω αποκομίσει από την επαγγελματική μου διαδρομή, το ενδιαφέρον μου για τον αθλητισμό, με οδήγησαν στην απόφαση να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Ο Δήμος μας πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά ελκυστικός τόπος προτίμησης επισκεπτών και φιλικός προς τους Δημότες του. Ζητώ τη στήριξη των συμπολιτών μου, ώστε οι προσδοκίες όλων για την όμορφη πόλη μας να γίνουν άμεσα πράξη. Θεωρώ ότι το σπιράλ μπορεί να στοχεύσει σ’ έναν Δήμο, ο οποίος θα είναι πρωτοπόρος σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και προβολής του.

Ο Μπάμπης Μαντάς γεννήθηκε το 1978 στο Ντάλλας του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει καταγωγή από το Τρεχλό Καλαβρύτων. Μεγάλωσε και κατοικεί στη Πάτρα έως σήμερα. Είναι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Deree American College στην Αθήνα. Από νεαρή ηλικία δραστηριοποιήθηκε στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως το βιβλιοπωλείο-δισκοπωλείο Discover- Παπασωτηρίου στο κέντρο της πόλης. Το 2002 ξεκίνησε την ενασχόληση του και με τον κλάδο του Τουρισμού-Εστίασης σαν Διευθύνων σύμβουλος στα ξενοδοχεία Βυζαντινό και Κ. Παλαιολόγος. Από το 2010 έως σήμερα δραστηριοποιείται και στα Καλάβρυτα στον τομέα του real estate και της κατασκευής εξοχικών κατοικιών. Έχει παράλληλα πλούσια δραστηριότητα στον αθλητικό τομέα, καθώς από το 2015 εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα της ποδοσφαιρικής ομάδας «ΑΠΣ ΠΑΤΡΑΙ». Από το 2019 είναι και μέλος της δημοτικής παράταξης του σπιράλ. Είναι παντρεμένος με τη μηχανικό Βασιλική Καρέλα-Μαντά και έχουν 2 παιδιά, τη Δέσποινα και τον Νικόλαο.

Πετροπούλου – Conan Γεωργία του Σωτηρίου

Διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Πατρών

#παιδεία

«Ας ζωντανέψουμε το όνειρο των Πατρινών»

«Γεννημένη στην Πάτρα και ούσα λάτρης της πόλης, επιθυμώ να νοιώθω υπερηφάνεια γι’ αυτήν ξέροντας ότι υπάρχει ευημερία ώστε όλοι να μπορούν να ζήσουν μια πλήρη και ευχάριστη ζωή. Για να επιτευχθεί αυτό, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή νέες δεξιότητες από μια ομάδα που διαθέτει νέα προσέγγιση στην πολιτική, εκτός κομματικών αντανακλαστικών. Μια ομάδα ικανή να διαχειρίζεται σωστά τον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, των υποδομών, του αθλητισμού, την εμπορική, οικονομική, πολιτιστική και τουριστική ζωή της πόλης μας. Στηρίζω με σιγουριά τον Πέτρο Ψωμά, διότι έχει όραμα, πρόγραμμα, ικανότητα και πάθος για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της πόλης μας και για να επιλύσει τα προβλήματά της. Στηρίζω με σιγουριά τον Πέτρο Ψωμά, διότι ο σκοπός του είναι το καλό της Πάτρας μας και η καλή ποιότητα ζωής μας!»

Η Γεωργία Πετροπούλου – Conan γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Πραγματοποίησε τις σπουδές της στο Παρίσι και επιστρέφοντας στην Πάτρα, εργάστηκε ως καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών. Προσλήφθηκε παράλληλα για δύο έτη, από το Διεθνές Συμβούλιο Άμυνας DCI – AIRCO ως δασκάλα Γαλλικού Δημοσίου για τα παιδιά Γάλλων Στρατιωτικών που βρίσκονταν σε αποστολή στην χώρα μας. Από το 2006 είναι Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην Πάτρα, Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας. Εξελέγη πρόσωπο της χρονιάς το 2018 στον τομέα της Διοίκησης, στο πλαίσιο της ομώνυμου θεσμού της εφημερίδας Πελοπόννησος. Διακρίθηκε με το Μετάλλιο του Ιππότη του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων της Γαλλικής Δημοκρατίας, για τη δράση και την προσφορά της στην γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό, τον Ιανουάριο του 2021. Είναι παντρεμένη με τον Gwénaël Conan και έχουν μια κόρη 15 ετών, την Ιωάννα – Αννή.

Στεργίου Φώτης του Γεωργίου

Εικαστικός

#πολιτισμός

«Εξωστρέφεια και όραμα»

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές του 2023 με τον συνδυασμό του Πέτρου Ψωμά διότι είναι άνθρωπος με όραμα, με πρόγραμμα ρεαλιστικό, καινοτόμο και εφικτό. Επίσης, σημαντικότατο ρόλο σε αυτή μου την απόφαση παίζει το γεγονός ότι το σπιράλ δεν είναι κρυμμένο κάτω από την ομπρέλα κανενός κόμματος, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους υποψήφιους συνδυασμούς. Η αγάπη μου και η αγωνία μου για το μέλλον ενός τόπου με προοπτική και δυναμική όπως η Πάτρα μας με οδηγούν σε αυτή μου την απόφαση.

Ο Φώτης Στεργίου γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμένει στην Πάτρα. Ασχολήθηκε επί σειρά ετών στον χώρο της εστίασης (Frisbee, Paraou Paraou, Abraxas). Όντας αυτοδίδακτος γλύπτης και ζωγράφος, με πολλές εκθέσεις στο ενεργητικό του, δραστηριοποιείται επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια στον χώρο των διακοσμητικών κατασκευών για Καρναβάλια σε όλη την Ελλάδα (Ξάνθη, Τρίπολη, Άμφισσα και αλλού), για Χριστουγεννιάτικα Χωριά και θεματικά πάρκα, ενώ πολλές διακοσμητικές κατασκευές του βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι άνθρωπος της αγοράς και ενεργός πολίτης.

Χαρίτος Βασίλης του Χρήστου

Ελεύθερος Επαγγελματίας

#νεολαία

«Για μια πόλη έξυπνη και λειτουργική»

«Συμμετέχω στις δημοτικές εκλογές γιατί ως δημότης Πατρέων επιθυμώ την ενεργό συμμετοχή μου στις διαδικασίες που αποσκοπούν στο κοινό καλό, βάζοντας σε προτεραιότητα τον τόπο μας. Με το σπιράλ έχουμε κοινό όραμα και θα παλέψουμε γι’ αυτό. Θέλουμε λύσεις στα χρόνια προβλήματα, δίκαιη αξιολόγηση των ζητημάτων και καινοτόμες και υλοποιήσιμες ιδέες για έναν δήμο λειτουργικό κι ακριβοδίκαιο για όλους τους δημότες που ζουν, εργάζονται, επιχειρούν και χτίζουν τις ζωές τους στον τόπο μας.»

Ο Βασίλης Χαρίτος, με καταγωγή από την Βόρεια Ήπειρο, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1989 στους Αγίους Σαράντα Αλβανίας. Στην ηλικία των δύο ετών η οικογένειά του μετοίκησε στην Πάτρα, όπου μεγάλωσε. Είναι παντρεμένος και κατοικεί στο Ζαβλάνι. Είναι απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου με ειδικότητα βοηθού φυσικοθεραπευτή και εργάζεται στον τομέα της εστίασης τα τελευταία 16 χρόνια. Αγαπά τον αθλητισμό και την πυγμαχία, στην οποία έχει διακριθεί σε νεαρή ηλικία κατακτώντας την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα εφήβων. Του αρέσει η ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, η επικοινωνία, η εξέλιξη και η διαρκής εξερεύνηση, πράγμα το οποίο καταφέρνει μέσα από τη δουλειά του και τα ταξίδια.

