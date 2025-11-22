600 «έξυπνες» κάμερες στα λεωφορεία της ΟΣΥ: Θα καταγράφουν παραβάσεις και προβλήματα δρόμων σε πραγματικό χρόνο

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το νέο έργο της ΟΣΥ για την εγκατάσταση 600 «έξυπνων» καμερών στα λεωφορεία της Αττικής, οι οποίες θα καταγράφουν παραβάσεις του ΚΟΚ, θα εντοπίζουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και θα αποστέλλουν αυτοματοποιημένα τις κλήσεις στη θυρίδα του πολίτη. Το έργο, άνω των 1,5 εκατ. ευρώ, βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, βάζοντας τα δημόσια μέσα μεταφοράς στο παιχνίδι της ψηφιακής επιτήρησης.

Οι κάμερες θα εντοπίζουν παραβιάσεις των λεωφορειολωρίδων, παράνομη στάθμευση, παραβίαση σηματοδοτών και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ παράλληλα θα χαρτογραφούν φθορές δρόμων, λακκούβες και σημεία συμφόρησης.

Ο διαγωνισμός της ΟΣΥ για το νέο «Σύστημα Καταγραφής και Ανάλυσης Συνθηκών Οδικού Δικτύου, Κυκλοφοριακής Κίνησης και Τροχαίων Παραβάσεων» βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το έργο, προϋπολογισμού άνω των 1,56 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, έχει χρόνο υλοποίησης 12 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 10η Δεκεμβρίου και αποσφράγιση στις 11 Δεκεμβρίου.

Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά σε 10 γραμμές και έχει τη δυνατότητα να «βλέπει» σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει γύρω από τα λεωφορεία:

– ποια οχήματα εισέρχονται παράνομα σε λεωφορειολωρίδες,

– πού υπάρχουν παράνομα σταθμευμένα οχήματα,

– ποιες παραβάσεις τελούνται συχνότερα,

– πού εντοπίζονται φθορές στις οδικές υποδομές.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Οι ψηφιακές κάμερες καταγράφουν εικόνα και βίντεο όλο το 24ωρο. Αισθητήρες IoT συλλέγουν τα υπόλοιπα δεδομένα κυκλοφορίας και υποδομών, ενώ αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζουν οχήματα, παραβάσεις και προβλήματα δρόμων. Τα στοιχεία αποστέλλονται αυτόματα στην κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης.

Εκεί, το λογισμικό μετατρέπει τις ροές βίντεο σε μετρήσιμα δεδομένα, παράγει προβλέψεις κυκλοφορίας και ειδοποιεί εγκαίρως τις αρμόδιες υπηρεσίες για περιστατικά ή φθορές.

Η πλατφόρμα διαθέτει τέσσερα βασικά υποσυστήματα:

Εντοπισμός παραβάσεων ΚΟΚ – Αυτόματη καταγραφή παραβάσεων και αποστολή κλήσεων στη θυρίδα του πολίτη.

Παρακολούθηση στόλου και κυκλοφορίας – Ζωντανή εικόνα και χάρτες με την κίνηση των λεωφορείων.

Αξιολόγηση δομικής υγείας δρόμων – Αναγνώριση ρωγμών, φθορών και ατελειών.

Οπτικοποίηση δεδομένων – Θερμικοί χάρτες, γραφήματα και στατιστικά.

Τι θα προσφέρει το νέο σύστημα

Με βάση τα δεδομένα της κυκλοφορίας, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει:

– ταχύτητες οχημάτων,

– χρόνους καθυστέρησης,

– επίπεδα συμφόρησης,

– εκπομπές CO₂ ανά ροή κυκλοφορίας.

Παράλληλα, θα συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού των δρομολογίων και της βιώσιμης κινητικότητας στις πόλεις.

Νομικό πλαίσιο και προστασία δεδομένων

Η εφαρμογή βασίζεται στο άρθρο 107 του νέου ΚΟΚ, που επιτρέπει τον εντοπισμό παραβάσεων μέσω καμερών, υπό την προϋπόθεση σαφούς ενημέρωσης των πολιτών. Η ΟΣΥ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πλήρους συμμόρφωσης με τον GDPR για τη διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το σύστημα θα μπορεί να διαλειτουργεί με τα πληροφοριακά μητρώα του Δημοσίου, όπως το Μητρώο Οχημάτων, το Μητρώο Πολιτών, το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει 900.000 ευρώ για το βασικό έργο και επιπλέον 360.000 ευρώ ως δικαίωμα προαίρεσης για μελλοντική επέκταση έως και 40%.

Τι λέει ο Κ. Κυρανάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το μέτρο ήδη αποδίδει, καθώς οι λεωφορειολωρίδες λειτουργούν καλύτερα όπου εφαρμόζεται. «Δεν επιδιώκουμε να γράψουμε οδηγούς», σημείωσε, «αλλά να διασφαλίσουμε συνεπή δρομολόγια, μικρότερες χρονοαποστάσεις και μεγαλύτερη οδική ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα παραβάσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Περιφέρεια Αττικής, θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην επιτήρηση.

