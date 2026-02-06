72χρονος με μοτοσυκλέτα και άνοια οδηγούσε ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο! Πήγαινε σε εκκλησία να ανάψει κερί

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει και κατάθλιψη

06 Φεβ. 2026 17:35
Pelop News

Στον Βόλο ανάποδα σε αυτοκινητόδρομο οδηγούσε μοτοσικλέτα 72χρονος με άνοια, στο ρεύμα προς Αθήνα αλλά με πορεία προς Θεσσαλονίκη, για να φθάσει σε εκκλησία και να ανάψει ένα κερί για συγγενικό του πρόσωπο που έχει αποβιώσει.

Η υπόθεση με τον ηλικιωμένο που οδηγούσε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο εκδικάστηκε σήμερα (06/02/2026) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στο Βόλο, μετά από έφεση που είχε ασκήσει ο κατηγορούμενος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως.

Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, μειώνοντας την ποινή.

Σύμφωνα με το gegonotanews το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας εντόπισαν τον τότε 72χρονο να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα, κινούμενος στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά με πορεία προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης. Εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε χωριό της περιοχής της Ελασσόνας και πήρε τη μοτοσικλέτα του γιου του, με σκοπό να πάει σε εκκλησία για να ανάψει κερί στη μνήμη συγγενικών του προσώπων που δεν ζουν πια. Ωστόσο, φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του και να βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο, οδηγώντας αντίθετα.

Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη, αλλά εκπροσωπήθηκε από συνήγορο υπεράσπισης, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Το αίτημα απορρίφθηκε, ωστόσο το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

