Σοκ, μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα τη 10χρονη κόρη της!

Στον Βόλο στη σύλληψη μιας γυναίκας προχώρησαν χθες (5/2/2026) οι αστυνομικοί, καθώς κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Όπως αναφέρει το gegonota.news η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από προανάκριση που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να συνδέουν τη γυναίκα με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η εισαγγελέας υπηρεσίας άσκησε σε βάρος της δίωξη για παιδική πορνογραφία και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Η ίδια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

