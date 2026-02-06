Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση – Τι δηλώνει για την υπόθεση Παναγόπουλου

Τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, με εξαίρεση εκείνον της μισθοδοσίας του, γνωστοποίησε με δημόσια ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης. Όπως αναφέρει, η δέσμευση έγινε με διάταξη της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά και τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο δημοσιογράφος ενημερώθηκε για τη δέσμευση των λογαριασμών του πριν από δύο ημέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει λάβει γνώση του πλήρους περιεχομένου της σχετικής διάταξης ή να του έχει δοθεί η δυνατότητα να παράσχει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές.

«Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η διάταξη»

Ο Γιώργος Κακούσης σημειώνει ότι πληροφορήθηκε από συναδέλφους του πως η διάταξη τον εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων, λόγω της επαγγελματικής συνεργασίας που διατηρεί με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ. Όπως υπογραμμίζει, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν του έχει επισήμως κοινοποιηθεί κανένα σχετικό έγγραφο.

«Όλες οι συναλλαγές είναι νόμιμες και διαφανείς»

Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος απορρίπτει κάθε υπόνοια παρανομίας, τονίζοντας ότι όλες οι οικονομικές του συναλλαγές έχουν απολύτως νόμιμη αιτία, είναι διαφανείς και ελέγξιμες. Διευκρινίζει μάλιστα ότι η συνεργασία του με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας και όχι εκπαιδευτικό ή άλλο συναφές έργο.

Αναστολή της δημοσιογραφικής δραστηριότητας

Παράλληλα, ο Γιώργος Κακούσης ανακοινώνει ότι αναστέλλει τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και αποσαφηνιστεί πλήρως η θέση του.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στον χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι – και τώρα που θα ξανασυστηθούμε, δεν θα απογοητευθεί κανείς».

Η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση

«Πριν από δύο ημέρες ενημερώθηκα ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί μου, εξαιρουμένου αυτού της μισθοδοσίας μου, με διάταξη του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει γνώση του περιεχομένου της Διάταξης και ούτε μου δόθηκε η δυνατότητα παροχής διευκρινίσεων.

Από συναδέλφους μου πληροφορήθηκα ότι η Διάταξη με εμφανίζει ως ύποπτο τέλεσης ποινικών αδικημάτων με αφορμή τη συνεργασία που διατηρώ με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες.

Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου Έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο.

Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές. Στο χώρο μας γνωριζόμαστε όλοι και τωρα που θα ξανασυστηθούμε δεν θα απογοητευθεί κανείς!»

