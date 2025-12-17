Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας: Στις κάλπες σήμερα οι καθηγητές

Οι καθηγητές της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, προσέρχονται στις κάλπες σήμερα Τετάρτη 17/12/2025. προκειμένου να αναδείξουν το νέο Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της Ά ΕΛΜΕ Αχαΐας.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή πέντε παρατάξεων, οι οποίες καταθέτουν τα ψηφοδέλτιά τους και διεκδικούν την εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών για την επόμενη θητεία.

Ακολουθούν αναλυτικά οι παρατάξεις και τα ονόματα των υποψηφίων:

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

Για το Δ.Σ.

Αδαμοπούλου Ευθυμία

Αργυρόπουλος Αντώνιος

Γιαννακόπουλος Δημήτριος

Γκοτσοπούλου Γεωργία

Δημητρούκα Θεοδώρα

Δρακούλης Αθανάσιος

Καβαλιεράτος Γεράσιμος

Καπρούλιας Απόστολος

Καρακίτσος Παναγιώτης

Καρδάμα Μαρία

Καρκαβέλιας Ανδρέας

Καρκαβίτσας Χρήστος

Καρράς Αθανάσιος

Κοσμάτος Ανδρέας

Κουμούσης Κωνσταντίνος

Κρητικού Λευκή

Κυρίτσης Βάιος

Κωλέτσης Νικόλαος

Λεχουρίτης Αντώνιος

Νικολοβιέννης Σπυρίδων

Νικολοπούλου Ευγενία

Παρασκευόπουλος Σπυρίδων

Πιτσιούγκας Νεκτάριος

Ποταμιάνου Θεανώ

Ρογδάκη Αγλαΐα

Ρούσσης Σταύρος

Σαμπαζιώτης Μιχαήλ

Σερβές Νεκτάριος

Σερέτη Μαρία

Σκούρας Ανδρέας

Στρατούλιας Κωνσταντίνος

Τζανόπουλος Γεώργιος

Τζουρούνης Φώτιος

Τσακουμάγκου Αλεξάνδρα

Τσεγγενές Παναγιώτης

Τσούντος Νικόλαος

Φλαμπουριάρης Σωτήριος

Φύττας Γεώργιος

Φωτόπουλος Δημήτριος

Χαιρικάκης Μάρκος

Χαρώνης Χρήστος

Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης

Ψαρράς Σπυρίδων

Για το Ε.Σ.

Λέκκας Σταμάτιος

ΣΥΝΕΚ

Για το Δ.Σ.

Αγγελοπούλου Ανδριάννα

Αθανασάτος Γιώργος

Αρουκάτου Σοφία

Βάκρινος Ιάσονας

Βασιλακόπουλος Φώτιος

Γιαννοπούλου Ανδρομάχη

Δασκαλοπούλου Χριστίνα

Δημητροπούλου Μαριάννα

Ζενζεφύλης Βασίλειος

Ηλιομαρκάκης Γιώργος

Ιωακειμίδου Μαρία

Ιωάννου Βασίλειος

Κακογιάννης Απόστολος

Καμπάς Εμμανουήλ

Κατσιρούμπα Ελένη

Κόλλιας Θεόδωρος

Κυρίτση Ευγενία

Λάζαρης Ανδρέας

Μαυρογιάννης Κωνσταντίνος

Ντρέλια Όλγα

Πανταζοπούλου Ελένη

Περδικούλη Μαρία

Σιδέρη Σοφία

Σοφιανόπουλος Παναγιώτης

Ταμβάκη Ανθή

Τζένου Σωτηρία

Φαλτσέτος Κωνσταντίνος

Φελούκας Χρήστος

Ψωράκη Ευσταθία-Δήμητρα

Για το Ε.Σ.

Βλαχοσωτήρος Δημήτριος

Μέτωπο Αντίστασης Εκπαιδευτικών & Εκπαιδευτική Παρέμβαση

Για το Δ.Σ.

Αναστασόπουλος Βασίλης

Αντωνίου Νίκος

Αργυρόπουλος Νίκος

Βαλάχας Ιορδάνης

Γασπαρινάτου Χαρά

Γκόβας Χρήστος

Δημόπουλος Βασίλης

Καζάνης Νεκτάριος

Κάνιστρα Σοφία

Καραβότας Γιάννης

Καραΐσκος Δημήτρης

Κατσιγιάννης Φίλιππος

Κουβαράκη Γαρυφαλιά

Κουλουριώτη Ειρήνη

Λάγιου Αλεξάνδρα

Λαγουδάκη Ελένη

Λύκος Επαμεινώνδας

Μάη Δέσποινα

Μακρίδης Στάθης

Μηλιτσόπουλος Χρήστος

Μπελερή Ντίνα

Μπουμπούλης Άγγελος

Νικολόπουλος Χρήστος

Ντάφλος Γιώργος

Ντίρλης Αθανάσιος

Ντούρου Ιωάννα

Οικονόμου Παναγιώτα

Παναγιωτοπούλου Ανδριάνα

Πανούσος Βασίλειος

Παπαλέξης Νικόλαος

Παπαχρονόπουλος Γιάννης

Πετσούλας Νίκος

Σαρρής Θεόδωρος

Σιάχος Χρήστος

Σκλαβούνου Άννα

Σταμούλης Θεόδωρος

Στεφάνου Κατερίνα

Τζουμερκιώτης Χρήστος

Τσιμπλιαρίδη Τριανταφυλλιά

Φούκα Ελένη

Φούκα Μαρία

Φουντάς Θεόδωρος

Αγωνιστική Λαϊκή Συσπείρωση

Για το Δ.Σ.

Αγραφιώτης Γιώργος

Αθανασοπούλου Ευαγγελία

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης

Αψόμωτου Δήμητρα

Βικάτου Μελπομένη (Μέλπω)

Βολτέας Κωνσταντίνος

Γιαννούλη Διονυσία

Ζαφειροπούλου Ζωή

Θανοπούλου Ηρώ

Καραντζίνη Παναγιώτα

Κολιώνη Βάσω

Κοντογιώργης Αλέξανδρος

Λάζαρη Αγγελική (Τζέλα)

Λάζαρη Γερασίμη

Λάζαρης Κωνσταντίνος

Λάμπρου Αστέριος

Μπακατσέλου Αικατερίνη (Καίτη)

Μπαλάνος Γιώργος

Μπαράκου Ειρήνη

Μπιθέλη Ρούσα

Νταϊλιάνη Μαρία

Ξυδέας Γιώργος

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος

Τούλιος Σπύρος

Φαρμάκη Σοφία (Σάντυ)

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών

Για το Δ.Σ.

Γκόβας Παναγιώτης

Δημακόπουλος Δημήτρης

Ζαφειροπούλου Κατερίνα

Ζησιμόπουλος Χρήστος

Λεβέντης Αδάμ

Μητρογιάννη Γεωργία

Σπηλιωτόπουλος Δημήτρης

Σπηλιωτόπουλος Κώστας

Σπυράτος Φώτης

