Α’ Κατηγορία: Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου
Πολλά γκολ σημειώθηκαν σε ακόμα ένα παιχνίδι της Α’ Κατηγορίας
Τη δεύτερή του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, που επικράτησε με 4-1 του Ηρακλή Πατρών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Πάτραι
|4
|16-1
|10
|Αρης Π.
|4
|7-1
|10
|Αιγ./Ακράτα
|4
|6-2
|8
|Εθνικός Π.
|4
|11-5
|7
|Νίκη Πρ.
|4
|5-4
|7
|Κεραυνός
|4
|6-2
|7
|Ηρακλής Π.
|4
|8-12
|4
|Ζαβλάνι
|4
|3-6
|3
|Απόλλων Εγλ.
|4
|0-13
|0
|Αστέρας Τεμ.
|4
|0-16
|0
