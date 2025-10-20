Α’ Κατηγορία: Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου

Τη δεύτερή του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, που επικράτησε με 4-1 του Ηρακλή Πατρών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάτραι 4 16-1 10 Αρης Π. 4 7-1 10 Αιγ./Ακράτα 4 6-2 8 Εθνικός Π. 4 11-5 7 Νίκη Πρ. 4 5-4 7 Κεραυνός 4 6-2 7 Ηρακλής Π. 4 8-12 4 Ζαβλάνι 4 3-6 3 Απόλλων Εγλ. 4 0-13 0 Αστέρας Τεμ. 4 0-16 0

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



