Α’ Κατηγορία: Δεύτερη νίκη για τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου

Πολλά γκολ σημειώθηκαν σε ακόμα ένα παιχνίδι της Α’ Κατηγορίας

20 Οκτ. 2025 20:56
Pelop News

Τη δεύτερή του νίκη στο πρωτάθλημα σημείωσε ο Κεραυνός Αγίου Βασιλείου, που επικράτησε με 4-1 του Ηρακλή Πατρών, σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική του Β’ Ομίλου της Α’ Κατηγορίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πάτραι 4 16-1 10
Αρης Π. 4 7-1 10
Αιγ./Ακράτα 4 6-2 8
Εθνικός Π. 4 11-5 7
Νίκη Πρ. 4 5-4 7
Κεραυνός 4 6-2 7
Ηρακλής Π. 4 8-12 4
Ζαβλάνι 4 3-6 3
Απόλλων Εγλ. 4 0-13 0
Αστέρας Τεμ. 4 0-16 0

