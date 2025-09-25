Α’ Κατηγορία: Οι διαιτητές στα παιχνίδια της πρεμιέρας

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι της πρεμιέρας της Α’ Κατηγορίας, Πανμοβριακός – Ατρόμητος, ενώ το ματς Νίκη – Αρης Πατρών θα διευθύνει η Ελένη Αντωνίου. Συνοπτικά:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Γηπ. Νιφορεΐκων, 17.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Ζήκος.

Γηπ. Κ. Ζάρρας, 17.00: Αχαιός – Αχαϊκή, Ζέντελης.

Γηπ. Ριόλου, 17.00: Πανμοβριακός – Ατρόμητος, Οικονόμου.

Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.00: Πήγασος – Αστέρας Μιντιλογλίου, Τσάκης.

Γηπ. Ροϊτίκων, 17.00: Διαγόρας – Δόξα Παραλίας, Σταθόπουλος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9

Γηπ. Θύελλας, 17.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Ηρακλής Πατρών, Μέρμηγκας.

Γηπ. Αγυιάς, 17.00: Ζαβλάνι – Εθνικός Πατρών, Βαβαρούτας.

Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αστέρας Τέμενης, Παπακωνσταντίνου Γλυκερία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9

Γηπ. Αιγείρας, 17.00: Αιγείρα/Ακράτα – Κεραυνός, Μπακόπουλος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9

Γηπ. Προαστείου, 19.00: Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών, Αντωνίου Ελένη.

