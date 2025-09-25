Α’ Κατηγορία: Οι διαιτητές στα παιχνίδια της πρεμιέρας

Οικονόμου και Αντωνίου σφυρίζουν στα ντέρμπι της πρεμιέρας στην Α’ Κατηγορία

Α' Κατηγορία: Οι διαιτητές στα παιχνίδια της πρεμιέρας
25 Σεπ. 2025 18:57
Pelop News

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου ορίστηκε να διευθύνει το ντέρμπι της πρεμιέρας της Α’ Κατηγορίας, Πανμοβριακός – Ατρόμητος, ενώ το ματς Νίκη – Αρης Πατρών θα διευθύνει η Ελένη Αντωνίου. Συνοπτικά:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9
Γηπ. Νιφορεΐκων, 17.00: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Τσουκαλεΐκων, Ζήκος.
Γηπ. Κ. Ζάρρας, 17.00: Αχαιός – Αχαϊκή, Ζέντελης.
Γηπ. Ριόλου, 17.00: Πανμοβριακός – Ατρόμητος, Οικονόμου.
Γηπ. Α. Κάνιστρας, 17.00: Πήγασος – Αστέρας Μιντιλογλίου, Τσάκης.
Γηπ. Ροϊτίκων, 17.00: Διαγόρας – Δόξα Παραλίας, Σταθόπουλος.
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9
Γηπ. Θύελλας, 17.00: Απόλλων Εγλυκάδας – Ηρακλής Πατρών, Μέρμηγκας.
Γηπ. Αγυιάς, 17.00: Ζαβλάνι – Εθνικός Πατρών, Βαβαρούτας.
Γηπ. Προσφυγικών, 19.00: Πάτραι – Αστέρας Τέμενης, Παπακωνσταντίνου Γλυκερία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9
Γηπ. Αιγείρας, 17.00: Αιγείρα/Ακράτα – Κεραυνός, Μπακόπουλος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9
Γηπ. Προαστείου, 19.00: Νίκη Προαστείου – Αρης Πατρών, Αντωνίου Ελένη.

 
