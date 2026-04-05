Α2 ΕΣΚΑ-Η: Η ΑΓΕ Ζακύνθου νίκησε το Σκαγιοπούλειο

Σε παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για την 24η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑ-Η, η ΑΓΕ Ζακύνθου επικράτησε εντός έδρας επί του Σκαγιοπουλείου με σκορ 77-61. Διαιτητές: Μπακόπουλος-Καραμπελιάς. Τα 10λεπτα: 19-13, 24-20, 15-12, 19-16.

ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Παπαδάτος): Σταμίρης 8, Β. Θεοδωρίτσης 21 (5), Κ. Θεοδωρίτσης 20 (4), Μάργαρης 15 (1), Δ. Θεοδωρίτσης 8 (1), Πομώνης 3, Δημησιάνος 2, Φλεμοτόμος, Μοθωναίος, Γιαννούλης.

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟ (Θεοδωράκης): Ζήσης 2, Καλογερόπουλος 5 (1), Αντωνόπουλος 6, Τριανταφύλλου 12 (1), Αναστόπουλος 12 (2), Πασχαλίδης 12 (2), Θεοδωρόπουλος 6, Θανόπουλος 2, Γκουσόπουλος 4, Χουμ, Δίπλαρος, Παπαδόπουλος.

