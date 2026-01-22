ΑΑΔΕ: Αυτόματη εναρμόνιση 1,9 εκατ. ΑΦΜ με τους νέους ευρωπαϊκούς Κωδικούς Δραστηριότητας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην αυτόματη επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για 1,9 εκατομμύρια ενεργά ΑΦΜ, ώστε να εναρμονιστούν πλήρως με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα. Η διαδικασία ξεκινά από την 1η Μαρτίου 2026 και δεν απαιτεί καμία ενέργεια από τους φορολογούμενους, καθώς θα ολοκληρωθεί κεντρικά από την ΑΑΔΕ.

Η μετάβαση αφορά την εφαρμογή των νέων ταξινομήσεων:

NACE Αναθ. 2.1 : Η επικαιροποιημένη Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση NACE Αναθ. 2.

: Η επικαιροποιημένη Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση NACE Αναθ. 2. CPA Αναθ. 2.2: Η αναθεωρημένη Ταξινόμηση Προϊόντων ανά Δραστηριότητα, σύμφωνα με τον νέο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι σχετικές αποφάσεις (Α.1003/2026 και Α.1004/2026), οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, η νέα ονοματολογία ΚΑΔ και το υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Κανόνες αυτόματης αντιστοίχισης

Η κεντρική αντιστοίχιση θα πραγματοποιηθεί με βάση τους εξής κανόνες:

Ένα προς ένα (one-to-one) : Για 1,7 εκατ. ΑΦΜ θα γίνει απευθείας αντιστοίχιση σε έναν νέο κύριο ΚΑΔ.

: Για 1,7 εκατ. ΑΦΜ θα γίνει απευθείας αντιστοίχιση σε έναν νέο κύριο ΚΑΔ. Ένα προς περισσότερα (one-to-many): Για 200.000 ΑΦΜ, όπου η παλαιά κύρια δραστηριότητα αντιστοιχεί σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ, η ΑΑΔΕ θα ορίσει αυτόματα έναν ως κύριο και τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες.

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες

Αυτόματη μετάβαση : Πραγματοποιείται κεντρικά από την ΑΑΔΕ το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026 (από 1/3/2026).

: Πραγματοποιείται κεντρικά από την ΑΑΔΕ το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026 (από 1/3/2026). Επισκόπηση και τροποποιήσεις : Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) και να προβούν σε διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις έως τις 1 Ιουνίου 2026 , ακολουθώντας την ίδια διαδρομή.

: Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ τους μέσω της ψηφιακής πύλης (myaade.gov.gr) και να προβούν σε διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις έως τις , ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. Περιορισμοί: Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026 δεν θα είναι δυνατή η έναρξη, μεταβολή ή διακοπή εργασιών για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Για διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ μέσω του my1521:

Τηλεφωνικά: 1521 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-20:00.

Ψηφιακά: 24/7 μέσω της πλατφόρμας my1521 (Θέματα Μητρώου > Μητρώο Φυσικών/Νομικών Προσώπων > Αλλαγή στοιχείων Μητρώου > Μεταβολή δραστηριοτήτων).

