ΑΑΔΕ: Ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από τον βασικό μισθό, το…πάρτι και το «όργιο» φοροδιαφυγής

Κομμωτές, δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 298 ευρώ το μήνα με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να διαμορφώνεται σε 1.630 ευρώ

11 Νοέ. 2025 21:59
Pelop News

Μεγάλο το όργιο φοροδιαφυγής από κλάδους ελεύθερων επαγγελματιών αποκαλύπτουν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των τεκμηρίων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η πλειονότητα των επιχειρηματιών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα δηλώνει ζημιές, παρά την έντονη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών τους. Συγκεκριμένα:

– 7 στους 10 ιδιοκτήτες μπαρ δηλώνουν ζημιές.

– 1 στα 2 εστιατόρια εμφανίζει ζημιές.

– 6 στα 10 κομμωτήρια δηλώνουν ζημιές.

Ενδεικτικά, οι ελαιοχρωματιστές δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 345 ευρώ τον μήνα και λόγω των τεκμηρίων ο φόρος βγήκε στα 1.462 ευρώ.

Ταυτόχρονα οι ψυκτικοί έχουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 556 ευρώ με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να βγαίνει στα 2.009 ευρώ.

Κομμωτές, δηλώνουν μέσο μηνιαίο εισόδημα 298 ευρώ το μήνα με τον φόρο λόγω τεκμηρίων να διαμορφώνεται σε 1.630 ευρώ.

Άξιο αναφοράς είναι πως ένας μισθωτός με εισόδημα 1.470 ευρώ το μήνα πληρώνει φόρο 2.023 ευρώ το χρόνο.

