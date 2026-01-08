ΑΑΔΕ για τη νέα τοποθέτηση της Τυχεροπούλου: Δεν επηρεάζεται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα υπηρεσιακή τοποθέτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου παρείχε η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, μετά από ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Αντώνη Βαγιάνου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Αρχής, η υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με αυτά που ασκούσε κατά τον χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν επηρεάζει την επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η διαδικασία τοποθέτησης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μαζικής μετάβασης των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αρχή, βάσει απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025. Όπως αναφέρεται, η πλειονότητα των υπαλλήλων τοποθετήθηκε σε αντίστοιχες ή συναφείς θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και Πληρωμών ή σε άλλες Γενικές Διευθύνσεις, με καθήκοντα αντίστοιχα αυτών που ασκούσαν πριν από τη μετάβαση.

Ειδικά για την περίπτωση της κ. Τυχεροπούλου, η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι κατά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ η οργανική της θέση ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, στο Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο. Στο ίδιο πλαίσιο, και οι τρεις υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μεταφέρθηκαν στο ειδικό γραφείο θεμάτων της ΓΔΕΛΕΠ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, με όμοια καθήκοντα. Το γραφείο συνεχίζει να στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας ότι οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, ως δημόσιοι λειτουργοί, διαθέτουν θεσμοθετημένες δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς για ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση και υποχρεούνται στην τήρηση των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει η νομοθεσία.

Οι διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ έρχονται μετά από δημόσια τοποθέτηση του πληρεξούσιου δικηγόρου της κ. Τυχεροπούλου, ο οποίος κάνει λόγο για εκδικητική και καταχρηστική μετακίνηση, υποστηρίζοντας ότι η νέα τοποθέτηση αποσυνδέει την υπάλληλο από το αντικείμενο των ελέγχων και των πληρωμών και παρεμποδίζει, όπως αναφέρει, τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

