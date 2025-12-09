ΑΑΔΕ: Νέος οδηγός με απαντήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε ενημερωμένο οδηγό με τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, προκειμένου να διευκολύνει εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης: Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μόλις το 10% έχει πληρωθεί, κλιμακωτά πρόστιμα και αυστηρή προθεσμία έως 31 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τον οδηγό, όποιος δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τα τέλη θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Από το 2025 ισχύει νέα κλίμακα μειωμένων προστίμων για εκπρόθεσμες πληρωμές:

25% αν η εξόφληση γίνει μέσα στον Ιανουάριο 2026

50% αν γίνει μέσα στον Φεβρουάριο 2026

100% από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Στις βασικές διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται τα εξής:

Μεταβίβαση οχήματος : Ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι και το έτος που ολοκληρώνεται η μεταβίβαση, ακόμη κι αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν τέλος Δεκεμβρίου και η μεταβίβαση γίνει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

: Ο πωλητής υποχρεούται να καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι και το έτος που ολοκληρώνεται η μεταβίβαση, ακόμη κι αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν τέλος Δεκεμβρίου και η μεταβίβαση γίνει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Συνιδιοκτησία : Τα τέλη είναι αδιαίρετα. Αρκεί να τα πληρώσει ένας μόνο συνιδιοκτήτης, ωστόσο όλοι παραμένουν αλληλέγγυα υπεύθυνοι για το σύνολο του ποσού σε περίπτωση μη πληρωμής.

: Τα τέλη είναι αδιαίρετα. Αρκεί να τα πληρώσει ένας μόνο συνιδιοκτήτης, ωστόσο όλοι παραμένουν αλληλέγγυα υπεύθυνοι για το σύνολο του ποσού σε περίπτωση μη πληρωμής. Αλλαγή πινακίδων : Η πληρωμή που έχει γίνει στον παλιό αριθμό κυκλοφορίας ισχύει αυτόματα και για τον νέο, καθώς το σύστημα της ΑΑΔΕ τους συνδέει.

: Η πληρωμή που έχει γίνει στον παλιό αριθμό κυκλοφορίας ισχύει αυτόματα και για τον νέο, καθώς το σύστημα της ΑΑΔΕ τους συνδέει. Αναλογική άρση ακινησίας: Από 1η Απριλίου κάθε έτους οι ιδιοκτήτες επιβατικών ΙΧ και μοτοσικλετών μπορούν να πληρώσουν τέλη μόνο για τους μήνες που επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το όχημα. Αν δεν θέσουν εκ νέου το όχημα σε ακινησία μετά τη λήξη της περιόδου, η ΑΑΔΕ το θέτει αυτόματα σε καθεστώς ακινησίας.

Ο οδηγός καλύπτει επίσης ζητήματα όπως η μη οφειλή τελών όταν το όχημα βρίσκεται ήδη σε καθεστώς ακινησίας πριν την 1η Ιανουαρίου, οι λόγοι εμφάνισης μηνυμάτων λάθους στην πλατφόρμα myAADE και η προθεσμία πληρωμής για νεοταξινομημένα οχήματα (επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έκδοση της άδειας).

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εκτυπώσουν τα ειδοποιητήρια και να εξοφλήσουν τα τέλη μέσω της πλατφόρμας myAADE ή τραπεζών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να αποφύγουν κάθε επιβάρυνση.

O πλήρης οδηγός ερωτήσεων-απαντήσεων της ΑΑΔΕ:

1. Ερώτηση: Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους;

Απάντηση: Όχι. Τα τέλη οφείλονται μέχρι και το έτος της μεταβίβασης από τον πωλητή.

Στις περιπτώσεις όπου κατατίθενται τα δικαιολογητικά για μεταβίβαση ενός οχήματος στο τέλος ενός έτους και η μεταβίβαση πραγματοποιείται το επόμενο έτος, τότε τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από τον πωλητή και για το έτος αυτό (έτος μεταβίβασης).

2. Ερώτηση: Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα καταβάλλουμε όλοι οι συνιδιοκτήτες;

Απάντηση: Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

3. Ερώτηση: Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό;

Απάντηση: Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

4. Ερώτηση: Πότε δεν οφείλονται τέλη;

Απάντηση: Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή ηλεκτρονική ή αναγκαστική, πριν την έναρξη του έτους το οποίο αφορούν.

5. Ερώτηση: Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας;

Απάντηση: Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται και πρόστιμο:

– ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.

– το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο

– 30 ευρώ αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ

6. Ερώτηση: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»;

Απάντηση: Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων. Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, δεν μπορούν να υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.

7. Ερώτηση: Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;

Απάντηση: Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή αναγράφεται στην άδεια ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ). Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω, τότε ενδεχομένως να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.

8 Ερώτηση: Ταξινόμησα σήμερα το όχημα μου και έλαβα άδεια κυκλοφορίας. Ποια είναι η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης;

Απάντηση: Τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος πρέπει να καταβληθούν μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας του έτους ταξινόμησης είναι πάντα ετησία.

9. Ερώτηση: Θέλω να πληρώσω τέλη κυκλοφορίας για συγκεκριμένο αριθμό μηνών για το επιβατικό όχημα Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτα Ι.Χ. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 62Α του ν. 5177/2025. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Εφόσον το όχημά σας είναι σε ακινησία, έχετε την δυνατότητα από 01/04 εκάστου έτους να καταβάλλετε αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, ακολουθώντας την εξής διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Πολίτες > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet, είσοδος στη εφαρμογή, εισάγετε τον ΑΦΜ σας, τον αριθμό κυκλοφορίας, το τρέχον έτος και στη συνέχεια στο πεδίο «Τύπος τελών» την ένδειξη «Αναλογικά». Τέλος, από το πεδίο «Μήνες» θα πρέπει να επιλεγεί ο αριθμός των μηνών για τους οποίους θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

10. Ερώτηση: Έληξε η περίοδος για την οποία είχα καταβάλλει τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και επιθυμώ να κρατήσω το όχημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Σε περίπτωση που έληξε η περίοδος για την οποία είχαν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και επιθυμείτε να την επεκτείνετε, θα πρέπει να καταβάλλετε τα υπολειπόμενα τέλη κυκλοφορίας από τα ετήσια. Για παράδειγμα, αν έχετε καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας για πέντε μήνες και επιθυμείτε να επεκτείνετε την περίοδο που θα βρίσκεται το όχημα σε κυκλοφορία, πρέπει να καταβάλλετε τους υπόλοιπους επτά μήνες του έτους.

11. Ερώτηση: Είχα πληρώσει αναλογικά τέλη κυκλοφορίας για το όχημα μου και ξέχασα να το θέσω σε ακινησία στο τέλος της περιόδου για την οποία είχα καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας. Τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, από τις 11/4/2025 και εφεξής, εάν το όχημα δεν έχει τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή τους συνιδιοκτήτες του μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τότε το όχημα τίθεται σε ακινησία αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά την παρέλευση της περιόδου κυκλοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



