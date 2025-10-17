Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος έκλεισε το τηλέφωνο και «βούτηξε» στο κενό από τον 24ο όροφο

Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος έκλεισε το τηλέφωνο και «βούτηξε» στο κενό από τον 24ο όροφο
17 Οκτ. 2025 17:23
Ένα άκρως τραγικό και σοκαριστικό συμβάν κινητοποίησε τις αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (17.10.2025), όταν ένας άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου στους Αμπελόκηπους.

Πρόκειται για έναν άνδρας ηλικίας 44 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχικές πλήροφοριες, επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του από το πολυόροφο κτίριο στους Αμπελόκηπους. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 13:30 και όπως έχει γίνει γνωστό, ο 44χρονος φέρεται να έπινε τον καφέ του όταν δέχτηκε μια κλήση στο κινητό του. Αφού ολοκλήρωσε τη συνομιλία του, ανέβηκε στο τραπέζι, πήρε φόρα και «βούτηξε» στο κενό.

Οι συνθήκες της πτώσης του 44χρονου δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Στο σημείο έχει μεταβεί ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων, μαζί με άλλους αστυνομικούς, που συλλέγουν στοιχεία για το τραγικό συμβάν.

Όπως ήταν φυσικό, στη γειτονιά προκλήθηκε έντονη αναστάτωση – η πτώση προκάλεσε έντονο θόρυβο με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι αρχικά θεώρησαν πως πρόκειται για κάποια έκρηξη.

«Ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ, τρομάξαμε νομίζαμε ότι έγινε κάποια έκρηξη, κατευθείαν βρήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους μια αυτόπτης μάρτυρας η οποία μάλιστα κάλεσε το 112.

Η γυναίκα πρόσθεσε πως το πτώμα ήταν ακάλυπτο στο οδόστρωμα έως ότου καταφτάσει η ασυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στο συγκεκριμένο κτήριο τον Μάϊο του 2025 – Ειδικότερα, στις 19 Μαΐου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ένας 25χρονος έπεσε από το μπαρ του Πύργου Απόλλωνα σε παρακείμενη ταράτσα σούπερ μάρκετ.
