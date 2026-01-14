Αχαΐα: «Μπλόκο» και στις κρίσεις της ΕΛΑΣ – Τουλάχιστον μια 20άδα θα κριθεί προσεχώς

Λόγω των αγροτικών μπλόκων μετατίθενται στο… αόριστο μέλλον οι ετήσιες, τακτικές κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ξεκινούσαν αύριο.

Οπως είναι ευνόητο, με δεδομένο ότι ο κύριος όγκος των αστυνομικών δυνάμεων βρίσκεται στα μπλόκα, δεν πρόκειται ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ν’ ανάψει το πράσινο φως για την έναρξη των κρίσεων, οπότε παρατείνεται η αγωνία των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών που αναμένουν είτε να προαχθούν, είτε βρίσκονται στο χρονικό όριο της αποστρατείας.

Στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, τουλάχιστον μία 20άδα αξιωματικών έχει το βλέμμα της στο Συμβούλιο των Κρίσεων, οψέποτε αυτό συγκληθεί, διότι από τις αποφάσεις του θα εξαρτηθεί η νέα διάρθρωση της ιεραρχίας της ΕΛΑΣ στον νομό και την ευρύτερη περιοχή.

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ

Οι κρίσεις σε πρώτη φάση αφορούν τους 5 αντιστρατήγους, τους 25 υποστρατήγους, τους 85 ταξιάρχους και μετέπειτα τους αστυνομικούς διευθυντές και υποδιευθυντές του Σώματος.

Συγκλίνουσες πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι θα αποστρατευθούν ένας ή δύο αντιστράτηγοι και 8-10 υποστράτηγοι. Στο επίπεδο αυτό δεν φαίνεται να επέρχεται αλλαγή στη Γενική Επιθεώρηση της Δυτικής Ελλάδος. Εχει κριθεί επιτυχής η θητεία του υποστρατήγου Θόδωρου Τσάτσαρη και θα παραμείνει στη θέση του, εκτός απίθανου απροόπτου.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ

Το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας και αφορά τον ταξίαρχο διευθυντή Γιάννη Μπούμη, καθώς και τον υπό προαγωγή στον βαθμό του ταξιάρχου Παρασκευά Μασούρα. Το πιθανότερο είναι θα παραμείνει ο πρώτος στη θέση του και θα χρειαστεί να μετακινηθεί στην Επιθεώρηση ο δεύτερος ή θα τοποθετηθεί αστυνομικός διευθυντής σε γειτονικό νομό.

Υπό κρίση, εξάλλου, είναι δύο αξιωματικοί που υπηρετούν σε γειτονικούς νομούς. Πρόκειται για τον ταξίαρχο Γιώργο Σωτηρόπουλο (Ηλεία) και τον αστυνομικό διευθυντή Ηλία Σταθόπουλο (Ζάκυνθο). Αντιθέτως, είναι χαμηλότερα στην επετηρίδα των ταξιάρχων ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οποίος δεν προάγεται και φυσιολογικά θα παραμείνει επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας.

ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

Από τη «λίστα» των αστυνομικών διευθυντών, σειρά προαγωγής έχουν ο διοικητής του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Κώστας Λιούρδης, ο διοικητής της Τροχαίας Πατρών Χρήστος Ντεμίρης και ο διοικητής Ασφαλείας της Κάτω Αχαΐας Θεοδόσης Σαμπανιώτης.

ΟΡΙΑΚΕΣ

Αντιθέτως, χαρακτηρίζονται οριακές οι περιπτώσεις των αστυνομικών διευθυντών Παντελή Τσίρκα και Γιώργου Καλατζή που βρίσκονται χαμηλότερα στην επετηρίδα, οι οποίοι αν δεν προαχθούν φέτος, θα πάρουν τον βαθμό του ταξιάρχου, μαζί με τον Ανδρέα Πλέσσα, του χρόνου.

Το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Χατζηπαυλίδη, ο οποίος αν εξελιχθούν χωρίς εκπλήξεις οι κρίσεις, θα καταστεί ο αρχαιότερος βοηθός του τωρινού ή του νέου αστυνομικού διευθυντή Αχαΐας.

ΑΡΝΗΣΗ

Εν προκειμένω, πρέπει να συνυπολογιστεί και το ενδεχόμενο άρνησης προαγωγής, όπως έχουν το δικαίωμα από τον νέο νόμο, δύο – τρεις αξιωματικοί της ΕΛΑΣ Αχαΐας, προκειμένου να παραμείνουν στις θέσεις τις οποίες ήδη κατέχουν.

Τέλος, έτσι όπως αναμένεται να «κυλήσουν» οι κρίσεις, δεν προβλέπονται θεαματικές ανακατατάξεις στην κομβική υπηρεσία της Ασφάλειας Πάτρας, όπου αναμένεται να παραμείνει η διοικητής ο Γιάννης Σταθούλιας.

