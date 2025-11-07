Αχαΐα: Δεύτερη ημέρα απεργίας των νοσοκομειακών γιατρών

Συνέχεια για δεύτερη ημέρα σήμερα Παρασκευή 7/11/2025, των απεργιακών κινητοποιήσεων στα Νοσοκομεία της Αχαΐας.

Οι νοσοκομειακοί γιατροί της Αχαΐας συμμετέχουν στην απεργία στο πλαίσιο της απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται αυτές για μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως και μονιμοποιήσεις συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αύξηση του βασικού μισθού 20% και επαναφορά 13ου – 14ου μισθού. Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, και κυρίως αύξηση και αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σήμερα 7 Νοεμβρίου πραγματοποιούν συλλαλητήριο στο υπουργείο Υγείας.

