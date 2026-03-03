Αχαΐα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα στην εφηβεία – Πρόσκληση σε γονείς και εκπαιδευτικούς

Σε μια περίοδο όπου τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στην εφηβεία απασχολούν ολοένα και περισσότερο τη σχολική κοινότητα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διοργανώνοντας ανοιχτή ημερίδα για εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας και η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Ιωάννα Θωμοπούλου προσκαλούν εκπαιδευτικούς, καθώς και γονείς και κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων της Αχαΐας, στην ημερίδα με θέμα «Βία και Παραβατικότητα στην Εφηβεία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, από τις 10:00 έως τις 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕΛ Πατρών στην Ανθούπολη.

Η ημερίδα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνει εισηγήσεις που εστιάζουν σε κρίσιμες πτυχές του φαινομένου.

Ο Γεώργιος Μπατζής, Αστυνόμος Β’ και προϊστάμενος του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων της ΥΔΕΕ Πατρών, θα αναπτύξει το θέμα «Σχολικός εκφοβισμός και νεανική παραβατικότητα».

Ο Χαράλαμπος Σφέτσος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, θα μιλήσει για τις «Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών απέναντι σε ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας».

Η Ιωάννα Τσάκωνα, Αστυνόμος Α’ και ψυχολόγος της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, θα παρουσιάσει την εισήγηση «Η δύναμη της σιωπηλής πλειοψηφίας – Πρακτικές και ψυχολογικά εργαλεία ενεργοποίησης της σιωπής».

Τον συντονισμό της ημερίδας έχει αναλάβει ο Ιγνάτιος Τριανταφύλλου, προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Το φαινόμενο της βίας στην εφηβεία, είτε εκδηλώνεται στο φυσικό είτε στο διαδικτυακό περιβάλλον, δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά επιθετικότητας. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα, υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας και επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων.

Η νεανική παραβατικότητα, άλλωστε, δεν αποτελεί ζήτημα αποκλειστικά εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό και ψυχικής υγείας, καθώς οι συνέπειες μπορούν να επεκταθούν και στην ενήλικη ζωή. Η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτούν συντονισμένη δράση από το σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα — μια συνεργασία που επιχειρεί να ενισχύσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στην Αχαΐα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



