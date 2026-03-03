Αχαΐα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα στην εφηβεία – Πρόσκληση σε γονείς και εκπαιδευτικούς

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας διοργανώνει ημερίδα με θέμα τη βία και τη νεανική παραβατικότητα, το Σάββατο 7 Μαρτίου στο 1ο ΓΕΛ Πατρών. Στόχος η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων που απασχολούν σχολεία και οικογένειες.

Αχαΐα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα στην εφηβεία – Πρόσκληση σε γονείς και εκπαιδευτικούς
03 Μαρ. 2026 12:54
Pelop News

Σε μια περίοδο όπου τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας στην εφηβεία απασχολούν ολοένα και περισσότερο τη σχολική κοινότητα, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας αναλαμβάνει πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διοργανώνοντας ανοιχτή ημερίδα για εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας και η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Ιωάννα Θωμοπούλου προσκαλούν εκπαιδευτικούς, καθώς και γονείς και κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων της Αχαΐας, στην ημερίδα με θέμα «Βία και Παραβατικότητα στην Εφηβεία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, από τις 10:00 έως τις 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΓΕΛ Πατρών στην Ανθούπολη.

Η ημερίδα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και περιλαμβάνει εισηγήσεις που εστιάζουν σε κρίσιμες πτυχές του φαινομένου.

Ο Γεώργιος Μπατζής, Αστυνόμος Β’ και προϊστάμενος του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων της ΥΔΕΕ Πατρών, θα αναπτύξει το θέμα «Σχολικός εκφοβισμός και νεανική παραβατικότητα».

Ο Χαράλαμπος Σφέτσος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, θα μιλήσει για τις «Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών απέναντι σε ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας».

Η Ιωάννα Τσάκωνα, Αστυνόμος Α’ και ψυχολόγος της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, θα παρουσιάσει την εισήγηση «Η δύναμη της σιωπηλής πλειοψηφίας – Πρακτικές και ψυχολογικά εργαλεία ενεργοποίησης της σιωπής».

Τον συντονισμό της ημερίδας έχει αναλάβει ο Ιγνάτιος Τριανταφύλλου, προϊστάμενος του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Το φαινόμενο της βίας στην εφηβεία, είτε εκδηλώνεται στο φυσικό είτε στο διαδικτυακό περιβάλλον, δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά επιθετικότητας. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα, υπονομεύουν το αίσθημα ασφάλειας και επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων.

Η νεανική παραβατικότητα, άλλωστε, δεν αποτελεί ζήτημα αποκλειστικά εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό και ψυχικής υγείας, καθώς οι συνέπειες μπορούν να επεκταθούν και στην ενήλικη ζωή. Η πρόληψη και η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτούν συντονισμένη δράση από το σχολείο, την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα — μια συνεργασία που επιχειρεί να ενισχύσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στην Αχαΐα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
16:50 Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο νέος ηγέτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ