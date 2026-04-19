Αχαΐα: Προτείνουμε εφτά όμορφες οδικές εκδρομές ΦΩΤΟ

Η Αχαΐα είναι εξαιρετική βάση για ανοιξιάτικες εξορμήσεις. Μέσα σε λίγες ώρες μπορείτε να βρεθείτε σε λίμνες, βουνά, παραθαλάσσιες πόλεις, ιστορικούς τόπους ή ακόμη και μικρά νησιά.

19 Απρ. 2026 17:53
Pelop News

Σε λίγες μέρες μπαίνουμε στον Μάιο ο οποίος για πολλούς είναι ίσως ο ιδανικότερος μήνας για μικρές και μεγάλες οδικές εκδρομές. Η φύση βρίσκεται στην καλύτερή της στιγμή, οι θερμοκρασίες είναι ήπιες και οι δρόμοι προς βουνό ή θάλασσα γίνονται αφορμή για όμορφες αποδράσεις χωρίς την πολυκοσμία του καλοκαιριού.

Το pelop..gr με αφετηρία την Αχαΐα,  ετοίμασε ένα άρθρο με 7 διαφορετικές επιλογές  οι οποίες καλύπτουν όλα τα γούστα και κάθε στιλ ταξιδιώτη: παραθαλάσσιες διαδρομές, ορεινά χωριά, ιστορικοί προορισμοί και κοντινά νησιωτικά περάσματα.

  1. Λίμνη Τσιβλού και Ζαρούχλα – Η ορεινή πλευρά της Αχαΐας

Μόλις λίγη ώρα από την Πάτρα, η διαδρομή προς τη Λίμνη Τσιβλού είναι ιδανική για όσους αγαπούν τη φύση. Το τοπίο είναι καταπράσινο, η λίμνη γαλήνια και η κοντινή Ζαρούχλα προσφέρει όμορφες στάσεις για καφέ ή φαγητό. Ο Μάιος είναι εξαιρετικός μήνας για πεζοπορία και χαλαρή εξερεύνηση.

  1. Ναύπακτος και παραλιακή βόλτα στη δυτική Στερεά Ελλάδα

Επίσης κοντά στην Πάτρα, περνώντας τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, η Ναύπακτος αποτελεί μια εύκολη και ιδιαίτερα όμορφη μονοήμερη εκδρομή. Το ενετικό λιμάνι, το κάστρο και η παραλιακή ζώνη δημιουργούν ιδανικό σκηνικό για ανοιξιάτικη βόλτα.

  1. Καλάβρυτα και Οδοντωτός – Κλασική αξία όλες τις εποχές

Τα Καλάβρυτα δεν είναι μόνο χειμερινός προορισμός. Τον Μάιο, η περιοχή γεμίζει χρώματα και η διαδρομή γίνεται ακόμα πιο απολαυστική. Μπορείτε να συνδυάσετε επίσκεψη στο Σπήλαιο Λιμνών, στη Μονή Αγίας Λαύρας ή βόλτα στον Βουραϊκό.

  1. Αρχαία Ολυμπία – Ιστορία και φύση μαζί

Αν θέλετε κάτι πιο πολιτιστικό, η διαδρομή προς την Αρχαία Ολυμπία είναι εξαιρετική επιλογή. Ο αρχαιολογικός χώρος και τα μουσεία συνδυάζονται εύκολα με φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής.

  1. Κυλλήνη και Κάστρο Χλεμούτσι – Άρωμα Ιονίου

Η δυτική ακτογραμμή της Πελοποννήσου προσφέρει υπέροχες ανοιξιάτικες εικόνες. Η Κυλλήνη, οι μεγάλες αμμουδιές και το επιβλητικό Κάστρο Χλεμούτσι αποτελούν εξαιρετικό συνδυασμό για μονοήμερη εκδρομή.

Bonus: Αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε και αυθημερόν στη Ζάκυνθο ή την Κεφαλονιά με σωστό προγραμματισμό.

  1. Τριζόνια – Το νησάκι που λίγοι γνωρίζουν

Απέναντι από τη Φωκίδα, τα Τριζόνια είναι ένας μικρός, ήσυχος προορισμός χωρίς αυτοκίνητα. Από την Αχαΐα φτάνετε εύκολα οδικώς μέχρι το σημείο αναχώρησης και περνάτε με καΐκι σε λίγα λεπτά. Ιδανικό για χαλαρό κυριακάτικο escape.

  1. Στεμνίτσα και ορεινή Αρκαδία – Για όσους θέλουν αλλαγή εικόνας

Αν δεν σας πειράζει λίγο περισσότερη οδήγηση, η ορεινή Αρκαδία τον Μάιο είναι μαγευτική. Στεμνίτσα, Δημητσάνα και φαράγγι Λούσιου προσφέρουν εμπειρίες γεμάτες φύση, πέτρα και παράδοση.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Αχαΐα είναι εξαιρετική βάση για ανοιξιάτικες εξορμήσεις. Μέσα σε λίγες ώρες μπορείτε να βρεθείτε σε λίμνες, βουνά, παραθαλάσσιες πόλεις, ιστορικούς τόπους ή ακόμη και μικρά νησιά. Ο Μάιος προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες για να γεμίσετε εικόνες πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, απλά θα πρέπει να έχετε γεμάτο ρεζερβουάρ.

 

