Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Αχαΐας μετά τον θάνατο 4χρονου αγοριού που αρχικά είχε αποδοθεί σε πτώση από μπαλκόνι, αλλά τελικά αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για τροχαίο με γουρούνα.

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, που αρχικά ισχυρίστηκε ότι το ατύχημα συνέβη μέσα στο σπίτι, δεν άντεξε το βάρος και ομολόγησε την αλήθεια στις Αρχές. «Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ», δήλωσε συντετριμένος.

Όπως περιέγραψε, ο μικρός Ανδρέας τον παρακάλεσε επίμονα να παίξουν με τη γουρούνα που ανήκει στον πατέρα του και ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι με το κλειδί πάνω. «Του είχα αδυναμία και δεν του χάλασα χατίρι», είπε. Τον έβαλε μπροστά του και κινήθηκε με ελάχιστη ταχύτητα σε κατηφορικό δρόμο. Μέσα σε λίγα μέτρα η γουρούνα γλίστρησε, έπεσε στο κενό και το παιδί εκσφενδονίστηκε, χτυπώντας θανάσιμα.





Η οικογένεια, σε κατάσταση πανικού, απέκρυψε αρχικά το όχημα μεταφέροντάς το σε στάνη δύο χιλιόμετρα μακριά.

Η γουρούνα βρέθηκε και κατασχέθηκε μετά την ομολογία. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο 25χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης για το όχημα.

