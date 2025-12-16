Αχαΐα: Τα 850 ευρώ των γραφείων και η σιωπή Κουνάβη

Σε αναζήτηση γραφείων βρίσκεται η νέα διοίκηση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, αφού κρίνεται εντελώς ασύμφορη η στέγασή της στα υπάρχοντα, από τα οποία άλλωστε έχει αποχωρήσει. Κάτι που αποδεικνύεται και από την πρόσφατη συνεδρίασή της και τη συγκρότησή της σε σώμα, η οποία έγινε στο ξενοδοχείο My Way, απόντος του τέως προέδρου του Αντώνη Κουνάβη.

Ο τελευταίος, εμφανώς πικραμένος από το αποτέλεσμα των πρόσφατων εσωκομματικών εκλογών, έχει αποφασίσει να ασκηθούν τα καθήκοντα της νέας διοίκησης απερίσπαστα, τηρώντας ο ίδιος τακτική «ενεργούς αποστασιοποίησης» -αν μπορεί να σταθεί ο όρος.

850 ευρώ

Στα «γεμάτα» 4 χρόνια της Προεδρίας του η ΔΕΕΠ, όπως είναι γνωστό, είχε πιάσει υψηλά στάνταρ λειτουργικότητας και τα σύγχρονα γραφεία εμφανίζονταν σαν μια ελκυστική «βιτρίνα», με μηνιαίο μίσθωμα 850 ευρώ, το οποίο καταβαλλόταν από τον Αντώνη Κουνάβη.

Φαίνεται τώρα ότι το «υπέρογκο» ποσό αδυνατεί να καταβάλει η νέα Διοίκηση, γι ‘ αυτό και δεν χρησιμοποιεί τα κλειδιά των γραφείων και ως ισχύει το συμβόλαιο με την ιδιοκτήτρια του ακινήτου μέχρι το τέλος του 2026 κι ενώ επί του παρόντος είναι άδηλον αν κινηθεί νομικά…

ΕΝΩΤΙΚΑ

Με αυτά και με τ’ άλλα η μεν νέα ΔΕΕΠ υπό την προεδρία του Μάκη Κατσίγιαννη βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού των εξωστρεφών, ενωτικών πρωτοβουλιών και δράσεων της ο δε τέος πρόεδρος έχει επιλέξει στάση «ενεργητικής αναμονής» – αν και αυτός ο όρος στέκει.

Η περίπτωση του Αντώνη Κουνάβη είναι ιδιάζουσα υπό την έννοια ότι αν και πετυχημένος πρόεδρος έχασε τις εκλογές με «ηλεκτρονικούς» όρους που δεν έχει αποδεχθεί βαθιά μέσα του, είτε έχει δίκιο, είτε όχι.

ΑΝΑΜΟΝΗ

Η εν λόγω «ιδιότυπη ήττα» απασχόλησε την Πειραιώς και, εκτιμώντας το έργο του Αντώνη Κουνάβη του έδωσε διεξόδους υψηλόβαθμης ανάμιξης στα κομματικά δρώμενα, που κατά τα φαινόμενα δεν έχουν τύχει αποδοχής, μέχρι σήμερα τουλάχιστον…

Φαίνεται ότι για τον Αντώνη Κουνάβη προέχει τώρα η διακριτική και άτιτλη παρουσία του στον χώρο της κεντροδεξιάς και η στάθμιση της κατάστασης πριν φανερώσει την όποια κίνησή του. Ο ίδιος αποφεύγει την οποιαδήποτε δημόσια παρέμβασή του και μόνο το περιβάλλον του είναι εκείνο που επιχειρεί να διερμηνεύσει την τωρινή στάση του, υποστηρίζοντας με νόημα:

ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ

«Εχει διαγράψει μια πετυχημένη κομματική πορεία, που έχει τύχει αναγνώρισης και πέραν των ορίων της ΝΔ, είναι Α’ αντιπρόεδρος στο Επιμελητήριο Αχαΐας και ένας ενεργός πολίτης της Αχαΐας, που ζυγίζει τα δεδομένα , εξετάζει προτάσεις και δεν συντρέχει κανένας λόγος να φερθεί επιπόλαια, εκβιάζοντας τον χρόνο. Ολα στην ώρα τους».

Μετά ταύτα, εύκολα προκύπτει ότι ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ δεν θα μείνει αδρανής. Η επόμενη χρονιά προοιωνίζεται χρόνια πυκνού πολιτικού χρόνου, οπότε αναπόφευκτα θ’ ανοίξει τα «χαρτιά» του. Ποια είναι αυτά, ουδείς μπορεί με βεβαιότητα να προσδιορίσει.

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ;

Αν πάρουμε, πάντως τοις μετρητοίς τις διαρροές που γίνονται από το περιβάλλον του, διόλου απίθανο η «επανεμφάνισή» του στο τοπικό πολιτικό σκηνικό να κρύβει εκπλήξεις. Εκπλήξεις με αποκλειστικό πρόταγμα της υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς του…

