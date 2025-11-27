Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία

Με δημόσια δήλωσή του ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη που του παρείχαν στις εσωκομματικές εκλογές, όπου στην κάλπη της φυσικής παρουσίας συγκέντρωσε ποσοστό 75%.

Ο κ. Κουνάβης σημείωσε ότι η συμμετοχή του κόσμου αποτελεί «τιμή στο πρόσωπό του» και στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που καταγράφηκαν με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Όπως υπογράμμισε, «για τα τραγελαφικά που συνέβησαν δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία», εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι «η παράταξη θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν».

Στο μήνυμά του αναφέρθηκε και στη συνεργασία που είχε τα προηγούμενα χρόνια με κορυφαία στελέχη του κόμματος, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς τον πρώην Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Παύλο Μαρινάκη, τον σημερινό Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Κώστα Σκρέκα και τον Γραμματέα Οργανωτικού και Διευθυντή του Προέδρου, Στέλιο Κονταδάκη. Όπως τόνισε, η συνεργασία αυτή συνέβαλε καθοριστικά στο να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία «για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα».

Ο κ. Κουνάβης ευχαρίστησε, επίσης, τους βουλευτές, τους πολιτευτές, τους εθελοντές και την ομάδα των συνεργατών του για τη διαδρομή και τις επιτυχίες της τελευταίας περιόδου, μιλώντας για ένα «όμορφο ταξίδι».

Κλείνοντας, δήλωσε ότι παραμένει «πιστός στρατιώτης της παράταξης» και συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη, «για μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα». Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στη νέα ΔΕΕΠ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια «ανεβάζοντας ένα ακόμη σκαλοπάτι» για το κόμμα στην περιοχή.

Αναλυτικά η δήλωσή του αναφέρει:

Φίλες κ φίλοι.θελω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την συμμετοχή σας στις εσωκομματικές εκλογές τιμώντας το πρόσωπο μου στην φυσική κάλπη της βάσης της Νέας Δημοκρατίας με το 75%.

Φίλες και φίλοι για τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία είμαι σίγουρος πως δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία όπως είμαι σίγουρος η παράταξη θα λάβει εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να μην ξανασυμβούν.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρώην Γραμματέα πολιτικής επιτροπής Παύλο Μαρινάκη τον Γραμματέα πολιτικής επιτροπής Κώστα Σκρέκα αλλά κυρίως τον Γραμματέα οργανωτικού και Δ/ντη του προέδρου Στέλιο Κονταδάκη για την άριστη συνεργασία που είχαμε αυτά τα χρόνια με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να είναι μετά από 50 χρόνια πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαια.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους βουλευτές,πολιτευτές ,εθελοντές και όλους τους συνεργάτες μου σε αυτό το όμορφο ταξίδι και τις επιτυχίες που είχαμε.

Κλείνοντας δηλώνω πως παραμένω πιστός στρατιώτης της παράταξης δίπλα στον Ηγέτη μας Κυριάκο Μητσοτάκη για μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Αχαια.

Εύχομαι καλή επιτυχία στην νέα ΔΕΕΠ και να προσπαθήσει να ανεβάσει ένα σκαλοπάτι τη Νέα Δημοκρατία από εκεί που την αφήνω εγώ.

