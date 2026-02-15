Αχαΐα: Το σπίτι και η κατάρα της κυρα-Δέσπως από τα Λουσικά

Από τα χρόνια των Ατρειδών και του Οιδίποδα, η εκφρασμένη επιθυμία πρόκλησης ατυχίας ή αντιξοοτήτων σε ένα πρόσωπο, ονομάζεται «κατάρα».

Στην προκειμένη περίπτωση, οι… ευχές για «κακό χρόνο να ΄χεις» δεν εκφράστηκαν για κάποιο άτομο, αλλά για ένα σπίτι. Ναι-ναι, καλά διαβάσετε, με τη σημερινή ιστορία παραφυσικού να αφορά οικεία στην οδό Βορείου Ηπείρου, η οποία θεωρείται στοιχειωμένη επειδή την καταράστηκε στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες μια γυναίκα.

Σύμφωνα με τον αναγνώστη της «Π» και -κυρίως- τον λάτρη του παραφυσικού Ν.Δ., ήταν τη δεκαετία του ΄60, όταν το συγκεκριμένο σπίτι είχε νοικιάσει κάποια γυναίκα ονόματι Δέσπω από τα Λουσικά, κατοικώντας εκεί μαζί με τα δυο παιδιά της (σ.σ.Ανέστης και Μάχη οι επικρατέστερες, σύμφωνα με τον θρύλο, ονομασίες). Η κυρα-Δέσπω, λοιπόν, επειδή κάποια στιγμή της έκαναν έξωση από το σπίτι – είτε δεν πλήρωνε τα ενοίκια είτε για κάποιον άλλον λόγο – θύμωσε τόσο πολύ που καταράστηκε δημόσια τη συγκεκριμένη κατοικία, άρα έμμεσα και τους ιδιοκτήτες της. Μάλιστα, όπως είχε ακουστεί τότε, σε εποχές που ο κόσμος έπαιρνε πολύ πιο σοβαρά αυτού του είδους τις δεισιδαιμονίες, η κυρα-Δέσπω είχε πει τη χαρακτηριστική φράση: «Αυτό το σπίτι ούτε πάλι να κατοικηθεί, ούτε να ξαναενοικιαστεί!».

Οπως μας μετέφερε ο Ν.Δ.: «Στα χρόνια πού πέρασαν από τότε έως και τις μέρες μας, το συγκεκριμένο σπίτι έμεινε μαγκούφικο και, μάλιστα, οι ιδιοκτήτες του, έκτισαν και τα παράθυρα για να μη μπαίνουν μέσα περιθωριακά, κι άλλα, στοιχεία. Προφανώς η επισείουσα κατάρα -είτε εμείς το πιστεύουμε, είτε όχι- θα υπάρχει ακόμη…».

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ

Ολο αυτό το διάστημα που ο γράφων ασχολείται και καταγράφει στην «Π» ιστορίες από τον κόσμο των πνευμάτων, έχει ως προτεραιότητα να παραμένει προσηλωμένος στην κοινή λογική. Στο ότι, δηλαδή, πίσω από κάθε μυστήριο, υπάρχει και μια λογική εξήγηση. Ακόμη κι όταν είδε έναν καθρέφτη να θρυμματίζεται μπροστά στα μάτια σε πολλά κομμάτια, ενώ προηγήθηκε η φράση… θαυμασμού: «Τι ωραίος καθρέφτης! Καλορίζικος!», η οποία προφανώς υπέκρυπτε μια γερή δόση ζηλοφθονίας.

Είτε το πει κανείς αρνητική ενέργεια είτε το αναφέρει ως «κακό φενγκ σούι» είτε φτάσουμε στην πατροπαράδοτη ελληνική «μούντζα» ή στην κατάρα των Φαραώ και στους Κατάδεσμους (Defixiones) της αρχαιότητας, το θέμα είναι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ενεργειακό κύμα, ταγκαλάκι, καλλικαντζαράκι ή απλά διαβολική σύμπτωση, η ουσία είναι ότι «το πέταγμα μιας πεταλούδας στον Αμαζόνιο, μπορεί τελικά να φέρει βροχή στην Κίνα» (αυτό το τελευταίο θα το καταλάβουν οι λάτρεις της «Θεωρίας του Χάους»).

ΟΙ ΝΑΪΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ

Κι επειδή η χθεσινή ημέρα ήταν Παρασκευή και 13, επιβάλλεται να σας θυμίσουμε και την κατάρα των Ναϊτών Ιπποτών. Τέτοια μέρα ήταν το 1307, όταν ο βασιλιάς της Γαλλίας Φίλιππος Δ΄ ο Ωραίος συνέλαβε όλους τους Ναίτες ως αιρετικούς και ο Ζακ ντε Μολέ, ο τελευταίος Μέγας Μάγιστρος του Τάγματος, τον καταράστηκε -και μαζί του και τον πάπα Κλήμη Ε΄- πριν καεί στην πυρά. Να σημειωθεί ότι Βασιλιάς και Πάπας πέθαναν μέσα στον ίδιο χρόνο…

ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΑ ΒΟΥΝΤΟΥ

Και μια υποσημείωση: Η «κατάρα» ως ενέργεια δεν έχει σχέση με τα βουντού που προέρχονται, κυρίως από τον Νότο των ΗΠΑ. Στην περίπτωση των βουντού, χρησιμοποιείται και κάποιο ομοίωμα ή κάποιο ρούχο ή τρίχες από τα μαλλιά του «θύματος». Η κυρα-Δέσπω από τα Λουσικά προφανώς δεν χρειάστηκε κάτι από τα παραπάνω.

«ΒΑΣΚΑΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ…»

Τι λέει, όμως, η Εκκλησία για όλα αυτά; Αποδέχεται τη λεγόμενη «βασκανία», τη θεωρεί «μεγάλη αμαρτία» και υπάρχουν, μάλιστα, και πολλές προσευχές για «την πνευματική θωράκιση των πιστών». Ο Αγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης εξηγούσε ότι «πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν οι γιατροί μπορεί να είναι από κατάρα». Αλλά και πολύ πιο πριν, ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε τα εξής: «Δεν υπάρχει τίποτα το πιο βδελυρό από ψυχή που καταριέται, ούτε πιο ακάθαρτο, από μια γλώσσα που κατασπαράσσει με τέτοια λόγια». Σύμφωνα με την Εκκλησία: «Ο άνθρωπος απαλλάσσεται από την κατάρα με τη μετάνοια και την εξομολόγηση και αν είναι δυνατόν με την αποκατάσταση της αδικίας και με επιζήτηση συγχώρεσης». Δεν ξέρουμε ποια ήταν η τελική κατάληξη της κυρα-Δέσπως από τα Λουσικά, σε κάθε περίπτωση, όμως, η ιστορία της διασώθηκε από τους κατοίκους της οδού Βορείου Ηπείρου, από τους λάτρεις του παραφυσικού και φυσικά από την «Π» με το σημερινό της κυνήγι φαντασμάτων. Το οποίο θα συνεχιστεί…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



