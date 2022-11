Αχαιές διαφημίζουν τον τόπο μας!

Δύο γυναίκες από την Αχαΐα, ξεχωρίζουν σε μεγάλη οθόνη και καμβά, διαφημίζοντας την περιοχή μας, σε Ελλάδα και εξωτερικό! Πρόκειται για την Καλαβρυτινή σκηνοθέτιδα Ισμήνη Σακελλαροπούλου και την Πατρινή εικαστικό Θάλεια Χιώτη.

Η πρώτη, παρέστη στο Μπιλμπάο της Ισπανίας για την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της, «Καλάβρυτα – Γκέρνικα», στο φημισμένο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Ταινιών Μικρού Μήκους του Μπιλμπάο Zinebi.

Πρόκειται για ένα από τα μακροβιότερα φεστιβάλ ταινιών διεθνώς, που αποτελεί συνεργασία του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ.

Είναι ένα σπονδυλωτό ντοκιμαντέρ τριών Ελλήνων και τριών Βάσκων δημιουργών υπό το γενικό τίτλο «Διεκδικώντας την Ελευθερία», συνολικής διάρκειας 94’. Από ελληνικής πλευράς επιλέχθηκαν οι ταινίες «Exit Within» του Γιώργου Δανόπουλου, «Καλάβρυτα – Γκερνίκα» της Ισμήνης Σακελλαροπούλου και «Σε αυτή την Εξαίσια Θάλασσα» της Καλλιόπης Λεγάκη.

Από την πλευρά των Βάσκων, συμμετέχουν οι Marisol Gil Antillano & Aleix Aguilá με το «Seamos Francos» (To be honest), Paula Gómez González με το «The Other Light» και ο Marcos Urquijo Yáñez με το «Transfer».

«Διχαλωτά μονοπάτια»

Με τίτλο «Διχαλωτά μονοπάτια», η καταξιωμένη ζωγράφος Θάλεια Χιώτη παρουσιάζει στην γκαλερί Μπαταγιάννη μια ενότητα έργων η οποία αποτελείται από παλαιότερα και νέα σχέδια με σινική μελάνη από τα οποία άλλα φέρουν την μαυρόασπρη λιτότητα και άλλα ελκυστικούς χρωματισμούς. Τα “διχαλωτά μονοπάτια” του Μπόρχες προσδίδουν μια ελευθερία στον σχεδιασμό της καλλιτέχνιδας ο οποίος παραμένει σειραϊκός.

Τα σχέδια της έχουν μια ροή, μια μουσικότητα που μας φέρνουν στο νου το “πλέξιμο”, με τις μαγνητοταινίες ήχου.

Ακολουθούν μια ελεύθερη διατύπωση και με την σειρά τους δημιουργούν πότε μια πυκνότητα και πότε την επανάληψη ενός μοτίβου το οποίο ξεδιπλώνεται και αναδιπλώνεται με μια ελευθεριότητα. Οργανώνονται σαν μελωδίες που τείνουν άλλοτε να είναι πυκνές και μελετημένες πολύ προσεκτικά και άλλοτε αφήνουν την εντύπωση ενός αυτοσχεδιαστικού λαβυρίνθου.

Τα εγκαίνια έγιναν την περασμένη Πέμπτη, ενώ η έκθεση θα διαρκέσει, έως τις 3 Δεκεμβρίου.