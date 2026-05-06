Αδαμόπουλος: «Χαρακτήρα και μέταλλο, όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή»

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου νίκησε με 107-102 τον Προμηθέα 2014 στην τρίτη παράταση εκτός έδρας και έκανε το 3-1 στη μεταξύ τους σειρά των play-offs του 2ου ομίλου της National League 1, παίρνοντας παράλληλα την πρόκριση για τους τελικούς ανόδου. Ο φόργουορντ των νικητών, Κώστας Αδαμόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Άκου τι έκανες» του EOK WebRadio με τον Λεωνίδα Πιστιόλη και την Αθηνά Πατρινού. Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Προμηθέα 2014 στην τρίτη παράταση: «Για εμάς δεν ήταν τόσο απολαυστικό να παίζουμε τρεις παρατάσεις, για τους θεατές σίγουρα. Σταθήκαμε στο τέλος τυχεροί και ευτυχώς καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση για τους τελικούς. Και τα δύο παιχνίδια της σειράς ήταν πολύ δύσκολα και κρίσιμα και στο τέλος καταφέραμε και νικήσαμε. Ο Προμηθέας 2014 είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη, με νεαρά παιδιά. Εμείς νομίζω βγάλαμε την εμπειρία που έχουμε λίγο περισσότερο σε σχέση με την αντίπαλη ομάδα και εν τέλει καταφέραμε και προκριθήκαμε».

Για το ότι έδειξαν χαρακτήρα παρ’ ότι απώλεσαν διαφορά 13 πόντων στα τελευταία 3:30’: «Υπάρχουν περιπτώσεις που σου… κόβονται τα πόδια. Σε εμάς κυριάρχησε ηρεμία, καταφέραμε και βρήκαμε ουσιαστικές λύσεις και στην τρίτη παράταση επιτέλους τελείωσε το ματς και το είχαμε πάρει».

Για τη σημασία τού να κερδίζει τέτοιας ανταγωνιστικότητας παιχνίδια: «Ακόμα και μια νίκη με 20 πόντους θεωρώ πως δεν είναι τόσο καλή όσο αυτή. Εδώ δείχνεις πως έχεις χαρακτήρα, μέταλλο και σε κάνει πραγματικά να μπαίνεις σε κάθε ματς για να κερδίσεις, είτε πάει καλά ο αγώνας απ’ την αρχή είτε όχι».

Για το διάστημα 25 ημερών χωρίς αγώνα που είχαν πριν την έναρξη των ημιτελικών: «Έχουμε προπονηθεί πάρα πολύ εκείνο το διάστημα. Παίξαμε και δύο φιλικά παιχνίδια με δύο πολύ καλές ομάδες απ’ την Αθήνα. Δε χάσαμε τη φόρμα μας ουσιαστικά. Αντιθέτως, δουλέψαμε πάρα πολύ και στο scouting για τον αντίπαλό μας. Ίσως μάς έκανε και καλό μπορώ να πω».

Για το αν είναι έκπληξη η παρουσία του Γλαύκου/Εσπέρου στους τελικούς: «Για τους περισσότερους όντως ήταν έκπληξη. Εγώ που βιώνω την ομάδα από μέσα, επειδή απ’ τις 17 Αυγούστου που ξεκίνησε η προετοιμασία είχαμε ρίξει πάρα πολλή δουλειά, αν και στα πρώτα αποτελέσματα δεν είχε φανεί αυτό, ήμουν σίγουρος πως κάποια στιγμή η ομάδα θα δείξει το πραγματικό της πρόσωπο. Αν τον Δεκέμβρη μου λέγατε ότι θα ήμασταν στους τελικούς, η αλήθεια είναι πως ούτε εγώ θα το πίστευα. Δείξαμε πως είχαμε τους παίκτες, το προπονητικό staff και τη διοίκηση και τα καταφέραμε».

Για τον στόχο που είχαν θέσει στο ξεκίνημα της σεζόν: «Στην αρχή είχαμε σαν σκοπό να μείνουμε στην κατηγορία όσο πιο εύκολα γίνεται. Παρ’ όλα αυτά, όπως ήρθαν τα αποτελέσματα στον 2ο γύρο, όπου είχαμε μόνο μία ήττα, η όρεξη “άνοιξε” και είμαστε εδώ που είμαστε».

Για το ποιο ήταν το αποτέλεσμα που «γύρισε τον διακόπτη»: «Απ’ το “διπλό” που κάναμε μες στον Ηλυσιακό στην αρχή του 2ου γύρο έως και τώρα, εκτός από μία κακή παρένθεση που είχαμε στον Έσπερο Λαμίας εκτός έδρας, ήμασταν τρομερά καλοί, αμυντικά και επιθετικά συγκεντρωμένοι. Πήγαν όλα προς το καλό».

Για το ότι είναι η μία απ’ τις δύο ομάδες που νίκησαν τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος: «Και λέει κάτι και δε λέει τίποτα αυτό. Διαφορετικά τα ματς των τελικών, διαφορετικά της κανονικής περιόδου. Έχουμε δείξει πως τους ματσάραμε καλά. Έχουμε 12-13 παίκτες που μπορούν να παίξουν όλοι, είμαστε πολύ καλοί γι’ αυτό το επίπεδο. Έχουμε κορμιά, παιδιά τα οποία μπορούν να ματσάρουν πάρα πολύ καλά απέναντι στον Κρόνο. Θα είναι μια διαφορετική διαδικασία. Θα βάλουμε τα δυνατά μας και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Για το «κλειδί» στους τελικούς: «Πλέον όσο σημαντικές κι αν είναι οι τακτικές, μπαίνει μέσα η ψυχή, το πόσο περισσότερο το θέλει η κάθε ομάδα. Εμείς σίγουρα θα τα δώσουμε όλα. Έχουμε δώσει πάρα πολλά μες στη χρονιά για να τα παρατήσουμε τώρα. Θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε και μακάρι στο τέλος να τα καταφέρουμε».

Για το αν τους δίνει μια κάποια ηρεμία το γεγονός πως ακόμα κι αν ηττηθούν στους τελικούς μπορούν να διεκδικήσουν την άνοδο από το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου: «Δε μπαίνουμε με το σκεπτικό πως υπάρχει και το ειδικό πρωτάθλημα ανόδου. Πάμε να τα δώσουμε όλα στους τελικούς με τον Κρόνο. Μακάρι να τελειώσει εδώ η χρονιά για ‘μας και να πάρουμε την άνοδο».

Για το πώς διαχειρίζονται την κούραση όλης της σεζόν: «Ισορροπείται με το ψυχολογικό. Τώρα φτάνουμε στο τέλος της σεζόν και κρίνεται η χρονιά. Όση κούραση κι αν έχουμε λόγω των προηγούμενων, έχουμε τεράστια ανυπομονησία γιατί είμαστε στους τελικούς. Προσπαθούμε να ανέβουμε κατηγορία και θα τα δώσουμε όλα για να τα καταφέρουμε».

