Αδαμόπουλος για Ενωση: «Να συσπειρωθούμε…»

Η Αθλητική Ενωση Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ ηττήθηκε στην «Αποθήκη» από τον Εθνικό Λιβαδειάς και ο Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος μίλησε για τη συνέχεια της σεζόν.

14 Δεκ. 2025 19:29
«Κάναμε μία κακή εκτός προγράμματος ήττα». Αυτά τόνισε ο δυναμικός φόργουορντ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, μιλώντας για το παιχνίδι με τον Εθνικό Λιβαδειάς και την ήττα της Ενωσης και πρόσθεσε: «Τώρα θα πρέπει να συσπειρωθούμε, να κάνουμε προπόνηση για να βελτιωθούμε σε πολλά, επιθετικά και αμυντικά για να βρούμε τον καλό μας εαυτό. Δεν κλείσαμε το 2025 όπως θα θέλαμε. Σίγουρα μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα και είμαι βέβαιος ότι στο μέλλον θα τα καταφέρουμε».
Για το πρωτάθλημα πρόσθεσε: «Η National League 1, δεν έχει σχέση με τη National League 2. Υπάρχουν πολλές καλές και δυνατές ομάδες με μεγάλη ποιότητα. Όμως και το δικό μας επίπεδο είναι υψηλό. Το έχουμε δείξει σε κάποια παιχνίδια και θα το δείξουμε και στη συνέχεια της σεζόν. Ακολουθεί για εμάς διακοπή, η οποία πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Θα έχουμε τον χρόνο να ξεκουραστούμε, αλλά και να δουλέψουμε για να είμαστε έτοιμοι με την επανέναρξη των επίσημων αγωνιστικών μας υποχρεώσεων».

