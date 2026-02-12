Αδωνις Γεωργιάδης προς Κωνσταντοπούλου: «Είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή»

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

12 Φεβ. 2026 18:26
Pelop News

Υψηλοί τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής μετά το φραστικό επεισόδιο με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να της διευκρινίζει πως είναι το άτομο «που θα την βάλει φυλακή».

Αφορμή στάθηκε η ένταση που προηγήθηκε με την αρχηγό της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία επιτέθηκε στον υπουργό Υγείας για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα» αποκαλώντας τον «άθλιο υποκείμενο».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πέρνοντας τον λόγο μετά το επεισόδιο, είπε ότι «είμαι αυτός που θα σε βάλει φυλακή, θα σου κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα».

«Τη Δευτέρα επειδή με είπατε και κότα θα κατατεθεί η μήνυσή μου και θα συμπεριληφθούν και τα σημερινά», είπε, αναφέροντας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «αποτελεί ό,τι πιο τοξικό, ό,τι πιο δηλητηριώδες, ό,τι πιο κακοποιητικό έχει περάσει από τη Βουλή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια».

«Αυτό το γνωρίζουν πρώτοι οι βουλευτές της», είπε, σημειώνοντας ότι «είναι η μόνη αρχηγός κόμματος που μέσα σε 3 χρόνια το 40% της κοινοβουλευτικής της ομάδας την έχει φτύσει. Μπήκε με 8 έμεινε με 5, προφανώς κανείς δεν μπορεί να την αντέξει».

Έπειτα, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως ουδέποτε υπερασπίστηκε τη Βιολάντα. «Δεν ξέρω καν τον ιδιοκτήτη της. Έκανα ένα σχόλιο γιατί είχα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της και πράγματι έχει πάρει 25 διεθνή βραβεία. Είπα επί λέξει πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα. Όλη αυτή η προσπάθεια να με συκοφαντήσετε, δεν θα περάσει», είπε από το βήμα της Βουλής.

