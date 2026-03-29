Αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας: Η τροφή-κλειδί που δείχνει νέα μελέτη

Όταν κάποιος μπαίνει σε πρόγραμμα αδυνατίσματος, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πέσει η ζυγαριά, αλλά να χαθεί κυρίως λίπος και όχι πολύτιμη μυϊκή μάζα. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη του Πανεπιστημίου Rutgers, ένας απλός τρόπος να συμβεί αυτό είναι η ελαφρώς αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης μέσα στη μέρα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και μια μικρή αλλαγή στην ποσότητα πρωτεΐνης που καταναλώνει κανείς στη διάρκεια μιας δίαιτας μπορεί να επηρεάσει θετικά τόσο τη σύσταση του σώματος όσο και τις διατροφικές επιλογές. Ειδικότερα, η αύξηση της πρωτεΐνης από το 18% στο 20% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης φάνηκε να συνδέεται με καλύτερη διατήρηση της άλιπης μάζας σώματος.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Obesity, ανέλυσε στοιχεία από περισσότερους από 200 άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 24 έως 75 ετών, οι οποίοι συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές στο Rutgers. Οι συμμετέχοντες ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και ακολούθησαν για έξι μήνες ένα πρόγραμμα διατροφής με έλλειμμα 500 θερμίδων ημερησίως, μαζί με διατροφική καθοδήγηση από ειδικούς.

Το διατροφικό πλάνο βασίστηκε σε άπαχες πηγές πρωτεΐνης, όπως:

πουλερικά

ψάρια

άπαχο, μη επεξεργασμένο κόκκινο κρέας

όσπρια

γαλακτοκομικά

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνθηκαν να καταναλώνουν φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης, ενώ έπρεπε να περιορίσουν:

τη ζάχαρη

τα επεξεργασμένα δημητριακά

τα κορεσμένα λιπαρά

το αλάτι

Τα βασικά συμπεράσματα

Στο τέλος της μελέτης, και οι δύο ομάδες έχασαν περίπου το ίδιο βάρος, κοντά στο 5% του αρχικού τους βάρους μέσα σε έξι μήνες. Η διαφορά, όμως, δεν βρέθηκε στα κιλά, αλλά στην ποιότητα της απώλειας.

Η ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη πρωτεΐνης:

διατήρησε καλύτερα τη μυϊκή μάζα

έκανε συνολικά πιο σωστές διατροφικές επιλογές

κατανάλωσε περισσότερα πράσινα λαχανικά

μείωσε την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης και επεξεργασμένων δημητριακών

Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας: μια σχετικά μικρή αύξηση της πρωτεΐνης δεν συνδέθηκε μόνο με καλύτερη προστασία της άλιπης μάζας, αλλά και με συνολικά βελτιωμένη ποιότητα διατροφής.

Γιατί έχει σημασία η πρωτεΐνη στη δίαιτα

Πολλά προγράμματα αδυνατίσματος επικεντρώνονται κυρίως στη μείωση των θερμίδων. Όμως όταν η δίαιτα δεν σχεδιάζεται σωστά, υπάρχει ο κίνδυνος να περιοριστούν και τροφές με υψηλή διατροφική αξία, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η πρόσληψη σημαντικών συστατικών όπως ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος.

Η πρωτεΐνη φαίνεται ότι βοηθά όχι μόνο στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά και στο να χτίζεται ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό μοτίβο. Με απλά λόγια, όταν το πλάνο είναι καλύτερα στημένο, δεν αδυνατίζεις απλώς — αδυνατίζεις πιο σωστά.

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι πως, σε μια δίαιτα, δεν αρκεί μόνο το θερμιδικό έλλειμμα. Εξίσου σημαντικό είναι από πού προέρχονται οι θερμίδες και πώς κατανέμονται μέσα στη μέρα. Και σε αυτό το κομμάτι, η πρωτεΐνη φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



