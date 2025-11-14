ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα για το αήττητο!
Το δυνατό μήνυμα ενόψει του παιχνιδιού με τον Έσπερο Λαμίας
Ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο να τη στηρίξει στο παιχνίδι με τον Έσπερο Λαμίας απηύθυνε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, που θέλει να κάνει το «4 στα 4» στην έδρα της και να διατηρήσει το αήττητο!
Το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media έχει ως εξής:
«Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας επιστρέφει στην έδρα της και υποδέχεται τον Έσπερο Λαμίας στο 3ο παιχνίδι της σε 9 μέρες, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο στην έδρα της. Ο αγώνας για την 7η Αγωνιστική του Β΄ Ομίλου της National League 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο της ΑΕΓΕΠ με ώρα έναρξης τις 5 το απόγευμα.
Ισχύουν οι κάρτες διαρκείας, ενώ υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια με κόστος 5€.
Όλοι μαζί στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα μας να διατηρήσει απόρθητο το “κάστρο” της».
