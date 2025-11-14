ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα για το αήττητο!

Ανοιχτή πρόσκληση στον κόσμο να τη στηρίξει στο παιχνίδι με τον Έσπερο Λαμίας απηύθυνε η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, που θέλει να κάνει το «4 στα 4» στην έδρα της και να διατηρήσει το αήττητο!

Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα

Το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media έχει ως εξής:

«Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας επιστρέφει στην έδρα της και υποδέχεται τον Έσπερο Λαμίας στο 3ο παιχνίδι της σε 9 μέρες, με στόχο να διατηρήσει το αήττητο στην έδρα της. Ο αγώνας για την 7η Αγωνιστική του Β΄ Ομίλου της National League 1 θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο της ΑΕΓΕΠ με ώρα έναρξης τις 5 το απόγευμα.

Ισχύουν οι κάρτες διαρκείας, ενώ υπάρχουν και μεμονωμένα εισιτήρια με κόστος 5€.

Όλοι μαζί στο γήπεδο να στηρίξουμε την ομάδα μας να διατηρήσει απόρθητο το “κάστρο” της».

