ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Στο ντέρμπι με το Παγκράτι ο κόσμος πρέπει να παίξει και πάλι τον δικό του ρόλο!

Ντέρμπι με το Παγκράτι θα παίξει το Σάββατο (το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 17.00) η νεοφώτιστη στη National League 1, ΑΕ Γλαύκου Έσπερου στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Ομως εκτός από τη δυναμική του αντιπάλου, για μία ακόμη φορά θα έχει να διαχειριστεί προβλήματα και απουσίες.

Συγκεκριμένα νοκ-άουτ για το 2025 έχει τεθεί ο Γιώργος Νεόφυτος, που έβγαλε τον ώμο του στο παιχνίδι με τον Έσπερο Λαμίας, ενώ ο Τζόρτζε Ντόκιτς μετά την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα έχει οδηγηθεί στα πιτς απουσιάζοντας με Ν. Κηφισιά, Προμηθέα 2014, Εσπερο Λαμίας και Κρόνο.

Παράλληλα στο ντέρμπι με τον Προμηθέα 2014 τραυματίστηκε ο Περικλής Μπαζίνας και έχασε τα παιχνίδια με Εσπερο Λαμίας και Κρόνο.

Στην έδρα της η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου διατηρεί το αήττητο μετρώντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για να τα καταφέρει απέναντι στο ισχυρό Παγκράτι χρειάζεται τη βοήθεια του κόσμου της περισσότερο από κάθε άλλη φορά!

Αυτό σημαίνει ότι το γεμάτο γήπεδο, ο παλμός και ο ενθουσιασμός της κερκίδας θα πρέπει να στηρίξουν και να δώσουν ώθηση στην ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο!

