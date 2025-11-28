ΑΕΚ: Αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League

Kορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League, αναδείχτηκε η ΑΕΚ έπειτα από σχετική ψηφοφορία, όπως αναφέρει η UEFA.

Η «Ένωση» πανηγύρισε σπουδαία νίκη στη μέσα στη Φλωρεντία, απέναντι στη Φιορεντίνα, με γκολ του Γκατσίνοβιτς (35’) και ψηφίστηκε ως η καλύτερη απόδοση , ανάμεσα στις 36 ομάδες της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε της έτερης υποψήφιας, Σίγκμα Σόλομουτς, νικήτρια (2-1) της απόλυτης έως χθες, Τσέλιε.

