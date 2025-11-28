Στα 4,8 εκατ. τα πριμ της Πολιτείας, που ήδη καταβάλλονται για εξαιρετικές διεθνείς διακρίσεις τη διετία 2022-2023

Γ. Βρούτσης: «Καταφέραμε να μειώσουμε τη χρονική απόσταση από τις επιτυχίες έως την επιβράβευση αθλητών, αλλάζοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος, όπως δεσμευτήκαμε! Εντός των προσεχών ημερών δρομολογούμε τη σχετική διαδικασία και για τα πριμ του 2024, που ήταν και έτος Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων»

28 Νοέ. 2025 17:07
Ξεκίνησε η καταβολή των πριμ της Πολιτείας σε αθλητές/τριες (και στους προπονητές/τριές τους), που το 2022 και το 2023 σημείωσαν εξαιρετικές διεθνείς αγωνιστικές διακρίσεις.
Η χορήγηση των θεσμοθετημένων οικονομικών επιβραβεύσεων είναι συνολικού ύψους 4.768.501€, για τη διετία 2022-2023 και επιμερίζονται σε 167 αθλητές/τριες και 78 προπονητές/τριες, για 252 σπουδαίες διεθνείς διακρίσεις τους!
Αυτές αφορούν σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα (και ευρωπαϊκών/παγκόσμιων διοργανώσεων), τα οποία περιλαμβάνονται στα προγράμματα των Θερινών και Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (1η-3η θέση) και Παραολυμπιακών Αγώνων (1η-6η θέση), των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών (1η-6η θέση) και των Παγκόσμιων Αγώνων Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων (1η-6η θέση).

Στους συνολικά 167 αθλητές/τριες, που λαμβάνουν οικονομική επιβράβευση, έχουμε
• 63 Τυπικούς Πρωταθλητές/τριες (αρκετοί εξ αυτών διακρίθηκαν και το 2022 και το 2023, όπως η Εθνική ομάδα Πόλο ανδρών, ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους, ο Μίλτος Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, ο Στέφανος Ντούσκος στην κωπηλασία, η Μαρία Πρεβολαράκη στην πάλη, η Δέσποινα Γεωργιάδου στην ξιφασκία και οι σκοπευτές μας –Άννα Κορακάκη, Νίκος Μαυρομμάτης, Ευθύμης Μίτας, Μπάμπης Χαλκιαδάκης),
• 52 ΑμεΑ (αρκετοί εξ αυτών διακρίθηκαν και το 2022 και το 2023, όπως οι Αντώνης Τσαπατάκης, Θανάσης Κωνσταντινίδης, Γιάννης Κωστάκης, Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, Νίκος Παπαγγελής, Γιάννης Σεβδικάλης, Άννα Ντέντα κ.ά.)
• 41 Κωφούς και
• 11 Νεφροπαθείς & Μεταμοσχευμένους.

Σε ότι αφορά στους 78 Προπονητές, έχουμε
• 30 για τους Τυπικούς αθλητές/τριες (Πομάσκι/Τεντόγλου, Ράπτης/Πετρούνιας, Βλάχος/Πόλο ανδρών, Κορακάκης/Κορακάκη, Ποστιλιόνε/Κωπηλασία κ.ά.)
• 30 για τους ΑμεΑ
• 15 για τους Κωφούς
• 3 για τους Νεφροπαθείς & Μεταμοσχευμένους.

Μεταξύ όσων επιβραβεύονται οικονομικά είναι ακόμα και οι Νάσος Γκαβέλας (100μ. τυφλών), Γρηγόρης Πολυχρονίδης (μπότσια), Αλεξάνδρα Σταματοπούλου (κολύμβηση ΑμεΑ), Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (βάδην), Ελίνα Τζένγκο (ακοντισμός), Θόδωρος Τσελίδης (τζούντο), Δώρα Γκουντούρα (ξιφασκία), Νταουρέν Κουρουγκλίεβ (πάλη), Παύλος Λιότσος και Νίκος Ιωσηφίδης (Ολυμπιονίκες Κωφοί).

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε:
«Καταφέραμε να μειώσουμε τη χρονική απόσταση από τις επιτυχίες έως την επιβράβευση αθλητών, αλλάζοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος. Την περιορίζουμε, για πρώτη φορά τόσο γρήγορα όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε, σε λιγότερο από δύο χρόνια -αντί τέσσερα και ενίοτε πέντε χρόνια, που υπήρχε έως τώρα- επιδιώκοντας να την μειώσουμε ακόμη περαιτέρω.
Δρομολογούμε ήδη, εντός των προσεχών ημερών, τη σχετική διαδικασία ώστε να χορηγηθούν οι αντίστοιχες οικονομικές επιβραβεύσεις του 2024, που ήταν και έτος Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, μέσα στο 2026».

